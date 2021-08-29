الكارثة الثقافية الوشيكة في أفغانستان

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جيفا لانج* – (ذا ويك) 18/8/2021

قد يكون “أسامة” هو الفيلم الأكثر كآبة على الإطلاق الذي يفوز بجائزة “غولدن غلوب”، ولكن، لم يكن يُفترض أن يكون كذلك في الأصل. عندما بدأ المخرج الأفغاني المنفي، صديق برمك، كتابة الفيلم في باكستان قبل عامين من الإطاحة بطالبان وعودته في نهاية المطاف لتصويره في كابول في العام 2002، كان قد أطلق على الفيلم اسم “قوس قزح”، وكانت له نهاية سعيدة. وقال برمك لمجلة “سينيستي”: “لم يكن قريبًا جدًا من الواقع”.

كان الفيلم -الذي لا يتحدث، بالمناسبة، عن أسامة بن لادن، وإنما عن فتاة تتنكر في زي صبي من أجل إعالة أسرتها أثناء حكم نظام طالبان- لافتًا لأنه أول فيلم يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ وصول المتطرفين إلى السلطة وحظرهم صناعة الأفلام في العام 1996. وفي حين أصاب فيلم خرَج من أفغانستان في العام 2003 وترا حساسا لدى النقاد الغربيين نتيجة لذلك، وفاز بجائزة “غولدن غلوب” كأفضل فيلم بلغة أجنبية، وحظي باستقبال حافل في مهرجان “كان”، فإنه يشكل أيضًا قطعة استثنائية تستحق الثناء في صناعة الأفلام، حيث كان غنياً، مفجعاً، ومقتصداً. وعلى الرغم من أن “أسامة” برمك لم يكن متفائلاً بشأن مستقبل الفتيات في أفغانستان، إلا أنه بث الأمل في صناعة السينما في البلاد، والتي بدت مستعدة للتعافي والعودة.

مع ذلك، بالنسبة للعديد من الأميركيين، كانت علاقتنا الثقافية مع أفغانستان محصورة أكثر في فيلم “عدّاء الطائرة الورقية” The Kite Runner والموسم الأخير من سلسلة “الوطن” Homeland. لم نكن في أي وقت بالضبط أمة جيدة بما يكفي في غمس أنفسنا في الفن الدولي، لكن هذا يصح بشكل خاص عندما تكون البلدان المعنية خارج حدود أوروبا الغربية. وعلى الرغم من أن الأميركيين العاديين قد يكونون على شيء من الدراية بالمشهد في أفغانستان من خلال التقارير الإخبارية المبكرة -أو الأفلام اللاحقة التي تتحدث عن الحرب على الإرهاب، حيث كان المغرب -البلد الصديق لهوليوود- في كثير من الأحيان هو البديل عن مفترق الطرق إلى آسيا- فإننا نادرًا ما نتعرض لقصص عن أفغانستان يكون قد رواها أشخاص موجودون بالفعل في أفغانستان.

قد يكون من الصعب، إذن، استنهاض مشاعر الغضب بشأن الخسارة الثقافية التي تلوح في الأفق عندما لا يكون هناك معادِل أفغاني (بالنسبة للجمهور الأميركي، على أي حال) لهاروكي موراكامي أو بونغ جون هو. ولكن، على الرغم من الصور النمطية السائدة في الولايات المتحدة، فإن “أفغانستان ليست بلد حرب ودمار وإرهاب فقط، بل إنه بلد حياة وثقافة وفن”، كما أكد عمر سلطان، نائب وزير الإعلام والثقافة في البلاد في العام 2008، في تقديمه لمعرض متنقل لترويج وتقديم “الإرث الثقافي المتنوع بشكل مذهل” لأفغانستان للعالم.

وقد تعرض ذلك الإرث لهجوم عنيف من طالبان خلال فترة حكمها من العام 1996 إلى العام 2001 بسبب “تفسير الجماعة الأصولي للإسلام، الذي يحظر اللوحات التي تصور الشخصيات الحية”، كما يوضح “راديو أوروبا الحرة”، الذي يقول: “لقد ساوت الميليشيا التصوير الفني بمحاولة بشرية تجديفية لخلق كائنات حية، وهو شيء لا يملك سوى الله سلطة فعله”. وقد امتد الحظر ليشمل التصوير، والرسم، والتلفزيون والسينما؛ إضافة إلى الرقص في الأعراس، وممارسات التسلية “غير الإسلامية” مثل لعبة قتال الطائرات الورقية أو تربية الطيور، كما تم حظر جميع أشكال الموسيقا تقريبًا. وقد التزمت حركة طالبان أيضاً جانب الهجوم، فقامت بحرق وقصف وتحطيم وتمزيق كل ما يمكن أن تصل إليه أيديها من الآثار الفنية. وقال سعيد مكتوم رحيم، وزير الإعلام والثقافة، لصحيفة “نيويورك تايمز” في العام 2002: “لقد نجحوا في تدمير حوالي 80 في المائة من هويتنا الثقافية”.

بذلك يأتي، مع عودة طالبان إلى السلطة، التهديد الخطير لفترة تُحدِث فجوة أخرى في التاريخ الثقافي لأفغانستان. وثمة مسبقاً إشاعات عن أن المتشددين يتنقلون من منزل إلى آخر لتدمير الآلات الموسيقية وضرب الموسيقيين. وشاركت المخرجة صحراء كريم، المدير العام للشركة الوطنية للأفلام “أفغاني فيلم”، رسالة استنجاد مفتوحة يائسة إلى المجتمع الدولي، قالت فيها: “إنها أزمة إنسانية، ومع ذلك يلتزم العالم الصمت… سوف يحظرون جميع أنواع الفن. ويمكن أن نكون، أنا وصانعو الأفلام الآخرون، التالين على قائمة استهدافهم”. وأظهر مقطع فيديو لاحق أنها اعتقلت أثناء دخول طالبان إلى كابول؛ ثم في وقت لاحق، قالت أخيرًا إنها تمكنت بطريقة ما من تدبر أمر الخروج من المدينة “حية وآمنة”. وواصل فنانون آخرون بتحدٍ إنجاز أعمالهم حتى مع اقتراب المتشددين، وشبّهوا مثابرتهم المحكوم عليها بالفشل بالفرقة الموسيقية التي ظلت تعزف بينما كانت السفينة “تايتانيك” تغرق.

في المرة الأخيرة التي استولت فيها حركة طالبان على السلطة، تمكن الفنانون من إخفاء وحماية بعض الكنوز الثقافية للبلاد -وهي قصة مروعة بشكل خاص في حالة “أفغاني فيلم”، حيث خاطر الموظفون بحياتهم لتضليل الباحثين وتقويض جهودهم لتعقب بكرات أندر الأفلام وأكثرها أهمية. وهناك أمل الآن أيضًا في أن يمكن، مع انتشار الإنترنت، تحميل بعض الأعمال الفنية وحفظها. ولكن، في الوقت الذي تواصلت فيه الجهود لرقمنة الأفلام الأفغانية منذ سقوط طالبان، أدى نقص التمويل والمعدات إلى إبطاء العملية في السنوات الأخيرة. وفي العام 2018، تم نقل الأفلام الباقية من مقر “أفغاني فيلم” إلى مجمع القصر الرئاسي في كابول. وكتبت صحيفة “الواشنطن بوست” في تقرير في ذلك الوقت: “(كانت هذه هي) الطريقة الوحيدة لضمان نجاتها (الأفلام) مهما حدث بعد ذلك في أفغانستان”. ومن غير الواضح المدى الذي كان قد قطعه أمناء المحفوظات في العملية عندما اخترقت طالبان القصر الرئاسي الأفغاني مؤخراً.

في ذلك التقرير، أكد سلطان محمد استاليفي، الموظف لوقت طويل في “أفغاني فيلم”، للـ”واشنطن بوست، أن “المحفوظات هي هوية أي بلد. وإذا لم يتم حفظ الأرشيف، فسوف تفقد هوية البلد”. كما أن الأفلام التاريخية “تزيد من تعقيد صورة” أفغانستان، كما أوضح المخرج الوثائقي، أرييل نصر، لشبكة “سي بي سي”، مستذكرا لقطات قديمة تظهر فيها نساء أفغانيات يعملن كجنود أو سائقات حافلات، ويلقين خطابات أمام حشود كبيرة. وثمة فيلم آخر يحكي قصة ملكة أفغانية أقامت علاقة مع عبد. وأكد سعيد عارف أحمدي، وهو أيضًا موظف في شركة “أفغاني فيلم”: “نريد أن يعرف أطفالنا كيف كان الأفغان يعيشون” من خلال الوصول إلى الفن والقصص التي جاءت قبلهم.

ومع ذلك، ثمة فكرة مؤرقة بالمقدار نفسه، هي التفكير في كل الفن الذي لن يتم إنشاؤه في ظل النظام القادم. وعلى الرغم من أن مدى تسامح طالبان هذه المرة غير الواضح حتى الآن، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحركة أكد بشكل منذر بالسوء يوم الثلاثاء بأن “الأفغان لهم الحق في أن تكون لهم قوانينهم الخاصة، ويجب على العالم أن يحترم قيمنا”. وإذا كانت فترة حكم طالبان الثانية تشبه الأولى، فستكون هناك بلا شك قصص لن تُروى، وموسيقى لن تُكتب، وأفلام عظيمة مثل “أسامة”، ستبقى حبيسة المخيلات الخاصة حتى يسقط النظام أو يرخي قبضته ويتفكك مرة أخرى.

ولن تكون هذه الخسارة مقتصرة على الأفغان، ولو أنها خسارتهم هم أولاً بشكل مباشر ومدمر. ينبغي أن يأسف على الإبادة الجماعية الثقافية الوشيكة كل من سبق له أن استمتع بفيلم أو بأغنية عفوية. ثمة لكل الناس، بغض النظر عن الجغرافيا والثقافة، حق أساسي في الإبداع الفني والتعبير عن الذات. وفي الواقع، لا شيء آخر يمكن أن يجعلنا أكثر إنسانية.

*Jeva Lange: ناقدة ثقافية في موقع “ذا ويك”. وهي أيضًا مساهمة في “سكرين سليت”. ظهرت كتاباتها في العديد من المنشورات الأخرى. تقيم في مدينة نيويورك.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The impending cultural disaster in Afghanistan