“الكاس” ترفض استئناف البقعة بشأن قضية السوري حمدي

خالد الخطاطبة

عمان – رفضت محكمة التحكيم الرياضية “الكاس”، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، الإستئناف الذي قدمه نادي البقعة، بشأن القضية التي سبق وان رفعها المحترف السوري في فريق النادي لكرة القدم حمدي المصري، للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكان الاتحاد الدولي حكم لصالح المحترف السوي بمبلغ 55 الف دولار، ليلجأ نادي البقعة إلى تقديم استئناف لدى محكمة الكاس التي نظرت في البيانات التي قدمها النادي واللاعب، قبل أن تتخذ قرارها قبل 4 أيام، والقاضي برد الاستئناف، وبالتالي العودة إلى قرار الفيفا الذي يلزم البقعة بدفع المبلغ المحكوم فيه.

وأكد المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب السوري حمدي المصري، رد “الكاس” لاستئناف البقعة، وبالتالي الزام النادي بدفع مبلغ 55 الف دولار، كاشفا النقاب عن ارتفاع قيمة المبلغ إلى 68 الف دولار كفوائد تأخير واجراءات أخرى.

وكشف الحناينة في تصريح لـ”الغد” أن نادي البقعة بات في وضع صعب، في ظل تعدد القضايا المرفوعه ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي وصلت قيمتها إلى 160 الف دولار بما فيها قضية حمدي المصري.

واضاف: هناك اربع قضايا ضد نادي البقعة من جانب لاعبين سابقين،،تلزم النادي بدفع مبلغ 160 الف دولار، لافتا إلى أن عقوبات أخرى قد تتخذ ضد النادي في حال لم يتم تسديد المستحقات التي حكم بها “فيفا”.

وأشار المحامي إلى أن إجراءات المحكمة في “فيفا” و”كاس” تسير بشكل اعتيادي رغم توقف المنافسات في العالم.

وفيما يتعلق بقضية حمدي المصري قال الحناينة: سبق وأن رفع اللاعب قضية ضد البقعة في الاتحاد الدولي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بعد استنفاذ الحلول الودية، ليحكم “فيفا” بمبلغ 55 الف دولار، من دون أن يلتزم النادي بالسداد.

وقال المحامي: البقعة لجأ إلى استئناف القضية في المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، التي طلبت المطالعات والبيانات، حيث قامت بدراستها وتمحيصها قبل أن ترد الدعوى قبل 4 أيام، وبالتالي العودة لقرار “فيفا” الذي منح اللاعب 55 الفا، تبعها بعض الزيادات والفوائد وغرامات التأخير، ليصل المبلغ إلى حوالي 68 الف دولار.

ووجه المحامي عماد الحناينة نصيحة إلى الاندية، بضرورة التعامل مع قضايا لاعبيها بجدية أكثر، حفاظا على نزيف مادي بالامكان تفاديه.

ولفت المحامي إلى أنه وفي اكثر من قضية، حاول التواصل مع إدارات الأندية، لطرح الحلول الودية من دون الذهاب إلى تقديم شكاوى في “فيفا”، إلا أن محاولاته ذهبت ادراج الرياح، بعد أن رفضت الاندية الاعتراف بالمستحقات ودفعها، ليلجأ اللاعب إلى سلوك طريق رسمي لتحصيل حقوقه المالية.

وتمنى الحناينة أن تشهد المرحلة المقبلة، وعيا وإدراكا أكثر لطبيعة الخلافات بين الأندية واللاعبين، أملا في حل ودي للكثير من الخلافات، بعيدا عن غرفة فض النزاعات في “فيفا”، الأمر الذي يوفر مبالغ مالية كبيرة على الاندية التي باتت بأمس الحاجة لهذه المبالغ في المرحلة المقبلة.

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