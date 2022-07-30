الكاظمي: على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، إن على الكتل السياسية العراقية بدء حوار شامل، مشدداً بالقول: “أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية”.

رئيس الوزراء العراقي قال إنه “يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق”، وأنه على جميع القوى والأحزاب العراقية تحمل مسؤولياتها.

وشدد بالقول إن “العراق أمانة لا يجب أن نخسرها”، مضيفاً بالقول: “جاهزون لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء”.

الكاظمي طالب بتجنب التصعيد والتشنج السياسي في العراق، وأضاف: “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”، مشدداً على أن الحل في العراق ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية. العربية