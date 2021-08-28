الكاظمي: قمة بغداد تؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

بغداد- أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن قمة بغداد للتعاون والشراكة تؤسس لمستقبل يليق بشعوب المنطقة.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر” اليوم السبت، “ودعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بكل الود والاعتزاز”. وأضاف، إن مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوف العراق خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومة وشعبا. وختم تصريحه بالقول، طمع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا”. -(بترا)