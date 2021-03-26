الكاظمي يعلن تأجيل “القمة الثلاثية” تضامناً مع ضحايا القطارين بمصر

عمان-الغد- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية المزمع عقدها السبت في بغداد إلى “القريب العاجل” تضامنا مع ضحايا تصادم قطارين في مصر.

وتحدث الكاظمي عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقاد القمة الثلاثية.