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الكاظمي يقترح إنشاء بنك إقليمي لتنمية الشراكة العربية

3:13 م2022-07-16
الكاظمي يقترح إنشاء بنك إقليمي لتنمية الشراكة العربية
الكاظمي يقترح إنشاء بنك إقليمي لتنمية الشراكة العربية

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اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن نهج العراق يقوم على تعزيز الحوار والشراكة مع دول المنطقة بما يصب في مصلحة الجميع.

وأضاف الكاظمي في مؤتمر جدة للأمن والتنمية أن العراق يعمل على توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة، مقترحا إنشاء بنك إقليمي لتنمية الشراكة بين دول المنطقة.

وأكد أن العراق يدعم مسار المفاوضات لإبعاد الأسلحة النووية عن منطقة الشرق الأوسط، ووقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سوريا ولبنان، إلى جانب دعم الهدنة في اليمن والوصول لحل سياسي.

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3:13 م2022-07-16
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