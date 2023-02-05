الكافيين بين الفوائد الصحية والآثار السلبية

ترجمة: حلا محمود مصطفى

عمان- يعتبر الكافيين حاليًا من أكثر المواد استخدامًا في العالم. إنه موجود في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويحتوي الكافيين على بعض الفوائد الصحية، إلا أن له آثار سلبية على الجسم والدماغ. على عكس العديد من الأدوية الأخرى ذات التأثير النفسي، يعتبر الكافيين قانونيًا. بحسب ما نشر موقع verywellmind.

يصنف الكافيين كمنشط يزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي. يمكن للكافيين أن يزيد من مستويات الطاقة واليقظة، ومن آثاره الجانبية التهيج والتوتر والقلق وسرعة ضربات القلب والأرق.

ماذا يفعل الكافيين؟

نظرًا لأن الكافيين يعمل كمنشط للجهاز العصبي، فعادة ما يتناوله الناس ليشعروا بمزيد من اليقظة والحيوية. يمكن للكافيين أن يحسن الحالة المزاجية والشعور بمزيد من الإنتاجية.

يعتقد بعض الناس أن الكافيين يحسن ذاكرتهم. وفقًا لمراجعة نُشرت في العام 2015، فإن الأدلة البحثية على ذلك مختلفة، على الرغم من أن عددًا من الدراسات وجدت أن الذاكرة المحسنة مرتبطة باستخدام مشروبات الطاقة.

غالبًا ما يتساءل الناس أيضًا عما إذا كان استهلاك الكافيين الزائد قد يسهم في مشاكل القلب. في حين أن استخدام الكافيين له آثار قصيرة المدى على معدل ضربات القلب، فمن غير الواضح ما إذا كان تناول كميات أكبر من الكافيين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

وفقًا لمراجعة العام 2017، أشارت العديد من الدراسات إلى عدم وجود خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال أو النساء فيما يتعلق بتناول الكافيين، ولكن الكافيين قد يكون مشكلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي نوع من أمراض القلب، فيجب عليك التحدث مع طبيبك قبل تناول أي أطعمة ومشروبات تحتوي على الكافيين.

التحمل والاعتماد والانسحاب

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر للكافيين إلى التحمل والاعتماد والانسحاب. يحدث التحمل عندما تستهلك جرعات أكبر أو أكثر بشكل متكرر من أجل الحصول على التأثيرات نفسها. ينطوي الاعتماد على الحاجة بالاستمرار في تناول المادة من أجل درء آثار الانسحاب غير السارة.

ما مدة بقاء الكافيين في الجسم؟

يصل الكافيين إلى مستويات الذروة في الجسم بعد حوالي ساعة من تناوله، ولكن قد تستمر في الشعور بهذه التأثيرات المحفزة لمدة تصل إلى ست ساعات.

الإدمان

في حين أن استخدام الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد عليه جسديًا أو نفسيًا، إلا أنه ليس له تأثيرا قويا بما يكفي على نظام المكافأة في الدماغ لينتج عنه إدمان حقيقي. يعرف المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) الإدمان على أنه الاستخدام المزمن الذي لا يمكن السيطرة عليه لمادة ما على الرغم من العواقب السلبية.