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“الكاف” يعتبر الوداد خاسرا في إياب النهائي ويمنح اللقب للترجي

دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

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القاهرة – حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء الجدل حول نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، باعتباره الأخير خاسرا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.
وأعلنت لجنة الانضباط في الكاف اثر اجتماع عقدته اليوم في القاهرة “اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي”، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لنهاية مباراة الإياب في الرباط بالتعادل 1-1.

وأكد مصدر في الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، أن “القرار يعني أن الترجي هو البطل”.
وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر أيار/مايو الماضي، جدلا واسعا اذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجا على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (“في ايه آر”). وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي (“كاس”) أواخر تموز (يوليو) الماضي.

وأعادت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، القضية الى الاتحاد القاري، داعيا هيئاته “المختصة” للبت بالمسألة.
وفي البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للكاف، أكدت لجنة الانضباط فرض عقوبة 20 ألف دولار أميركي على الفريق المغربي الذي توج باللقب العام 2017، على خلفية انسحاب لاعبيه من المباراة، تضاف إليها 15 ألف دولار لاستخدام مشجعيه المفرقعات النارية.

في المقابل، ذكّرت اللجنة رئيس الترجي حمدي المؤدب بفرض عقوبة 20 ألف دولار بحقه على خلفية “التصرف غير الرياضي بحق رئيس الكاف” أحمد أحمد، إضافة الى عقوبة 50 ألف دولار على النادي نتيجة تصرفات مشجعيه، وعقوبة خوض مباراتين دون جمهور.

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