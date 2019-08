“الكاف” يعتبر الوداد خاسرا في إياب النهائي ويمنح اللقب للترجي

القاهرة – حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء الجدل حول نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، باعتباره الأخير خاسرا في مباراة الإياب، ليمنح بالتالي الفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

وأعلنت لجنة الانضباط في الكاف اثر اجتماع عقدته اليوم في القاهرة “اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسرا في إياب الدور النهائي”، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظرا لنهاية مباراة الإياب في الرباط بالتعادل 1-1.

We repeat for the third time for those who would not have heard 🙌

⭐️⭐️⭐️🌟

🏆 We are THE CHAMPIONS 🌍 We are AFRICA 🏆

❤️💛 We are TARAJI DAWLA ❤️💛🎶#TotalCAFCLChampion #TotalCAFCLFinal #ESTWACpic.twitter.com/EgopJWmEoP

— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) August 7, 2019