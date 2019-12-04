الكاف يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي – فيديو

مدن – كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته يوم 7 كانون الثاني من العام المقبل.

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣ The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝 Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

القائمة المختصرة للمرشحين لأفضل لاعب افريقي جاءت كالتالي:

– الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي.

– المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

– الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي.

– السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي.

– المصري ​محمد صلاح​، لاعب ليفربول الإنجليزي.

– النيجيري أوديون إيغالو، لاعب شنغهاي شينهوا الصيني.

– الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي.

– الجزائري ​رياض محرز​، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

– السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي.

– الجزائري يوسف البلايلي، لاعل أهلي جدة السعودي. – (وكالات)