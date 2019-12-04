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الكاف يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي – فيديو

منذ 20 دقيقة

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مدن – كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته يوم 7 كانون الثاني من العام المقبل.

القائمة المختصرة للمرشحين لأفضل لاعب افريقي جاءت كالتالي:

– الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي.

– المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

– الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي.

– السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي.

– المصري ​محمد صلاح​، لاعب ليفربول الإنجليزي.

– النيجيري أوديون إيغالو، لاعب شنغهاي شينهوا الصيني.

– الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي.

– الجزائري ​رياض محرز​، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

– السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي.

– الجزائري يوسف البلايلي، لاعل أهلي جدة السعودي. – (وكالات)

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