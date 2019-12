الكاف يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي – فيديو

مدن – كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته يوم 7 كانون الثاني من العام المقبل.

