الكاف يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي – فيديو

مدن – كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.
وتستضيف مصر حفل جزائر الأفضل هذا العام وتحديدًا في مدينة الغردقة، والمقرر إقامته يوم 7 كانون الثاني من العام المقبل.
3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣
The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝
Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN
— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
القائمة المختصرة للمرشحين لأفضل لاعب افريقي جاءت كالتالي:
– الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي.
– المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
– الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي.
– السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي.
– المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
– النيجيري أوديون إيغالو، لاعب شنغهاي شينهوا الصيني.
– الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي.
– الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
– السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي.
– الجزائري يوسف البلايلي، لاعل أهلي جدة السعودي. – (وكالات)