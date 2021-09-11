الكايد: جهود ضخمة لضمان مشاركة أردنية متميزة في اكسبو دبي

عمان- الغد- أكد مدير مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية وامين عام هيئة الاستثمار بالوكالة عبدالفتاح الكايد بأن المشاركة الأردنية في اكسبو دبي الذي يفتتح بداية الشهر القادم ستكون بحجم كبير ومناسب وستشمل على فعاليات ونشاطات لمختلف القطاعات الاردنية الثقافية والاقتصادية على مدار فترة المعرض.

كما أكد أن هيئة الاستثمار قد استكملت تقريبا مختلف الترتيبات بالجناح الاردني الذي سيشمل بالاضافة الى العروض التقنية الحديثة عن تاريخ الاردن وثقافته ومختلف مناطقه السياحية والاستثمارية.

وابرز منتجاته التراثية فان عروضا بتقنية الهولوجرام تستشرف المستقبل وانجازات شبابه ستكون متاحة لزوار المعرض المتوقع ان يصلوا الى 25 مليون زائر ، كما خصصت الهيئة قاعة اجتماعات مصغرة في الجناح الاردني مجهزة بالكامل من المنتوجات الوطنية.

وبين الكايد أن مختلف المؤسسات الاردنية قد أبدت تعاونها التام مع هيئة الاستثمار وتزويدها بمختلف المواد والتجهيزات لضمان اظهار الجناح الاردني بالشكل الامثل في ظل مشاركة 195 دولة بأجنحة مختلفة التصاميم تعبر عن ثقافاتها وحضاراتها .

وأكد أن هيئة الاستثمار ستنظم بالاضافة الى اليوم الوطني الاردني في الثاني عشر من تشرين الثاني القادم وبالتعاون مع الهيئات الرسمية والاهلية الاردنية فعاليات اقتصادية وثقافية وريادية لمحاولة الاستفادة من هذا المعرض الذي سيستمر لمدة ستة أشهر.

كما طالب الكايد الجالية الاردنية في دبي بالترويج لجناح الاردن مؤكدا سعي هيئة الاستثمار لمساندة الجالية في عمليات التنظيم والتجهيز للمشاركة الاردنية كما أكد الكايد أن الجهود تنصب حاليا على تعزيز دور الاعلام الاردني بالمشاركة في فعاليات هذا المعرض من خلال التعاون مع مختلف الجهات لضمان حضور اعلامي اردني مكثف خلال هذه الفعاليات.