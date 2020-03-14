الكايد: عودة الحياة إلى طبيعتها في العقبة

العقبة– عادت الحياة الى طبيعتها في مدينة العقبة بعد انحسار المنخفض الجوي وتوقف الرياح والأمطار التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.

وقال محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه تم فتح طريق الشاحنات الخلفي الذي أغلق الليلة الماضية بسبب انهيار ترابي على أحد مساربه قرب الساحة 4، مشيرا الى ان جميع الطرق الرئيسية من والى مدينة العقبة اصبحت سالكة، كما تمت معالجة جميع الاختلالات التي تعرضت لها الطرق من خلال فرق الاشغال العامة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبين الكايد ان طريق العقبة وادي عربة- الاغوار الجنوبية، وطريق العقبة- النقب- معان، وجميع الطرق النافذة والداخلية في مناطق القويرة والديسي ورم ووادي عربة، أصبحت سالكة دون اي معيقات، وان فرق الاشغال العامة تعمل على معالجة إي اغلاقات قد تحدث على الطرق، لافتا الى ان غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المحافظة.-(بترا)