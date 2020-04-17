الكايد يشرح تفاصيل الإجراءات المتعلقة برفع الحظر عن العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – شرح محافظ العقبة غسان الكايد تفاصيل الاجراءات المتعلقة برفع الحظر عن العقبة والمقرونة بتطبيق القوانين النافذة بصرامة وحزم وبالتشاركية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال المحافظ ان أوامر رفع الحظر عن العقبة تسمح للقطاعات الاقتصادية التي حددها القانون بمزاولة نشاطاتها ضمن معايير الصحة والسلامة العامة التي فرضتها وزارة الصحة وضمن والشروط التي تحددها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكل قطاع من المسموح لها بمزاولة العمل.

واضاف الكايد يسمح للمواطنين بحرية التنقل داخل المحافظة بسياراتهم الخاصة من الساعة 10 صباحا الى 6 مساءا بشرط ألا تقل السيارة أكثر من 3 أشخاص بما فيهم السائق مع الالتزام التام بأدوات الصحة والسلامة العامة.

وأضاف المحافظ لا يسمح لمواطني العقبة مغادرة العقبة إلا بشروط دقيقه وللضرورة القصوى وبالحدود الضيقة جدا.

وشدد المحافظ على ممنوعية التجمع المواطنين بأي نوع من أنواعه كالأعراس والصالات والمقاهي وما شابه ذلك وتحت طائلة المسؤولية.

وأوضح الكايد أن المطاعم ستقدم خدماتها من خلال التوصيل المنزلي ومن خلال البيع المباشر ويمنع الجلوس داخل المطاعم لتناول الوجبات منها باتا وتحت طائلة المسؤولية القانونية .

وأضاف بخصوص سيارات التاكسي والبالغ عددها 575 سيارة ستعمل بنصف العدد يوميا اما بالأرقام الزوجية والفردية واما بعدد الايام وهذه آليه تحددها سلطة العقبة بحيث تعطى فرصة العمل للجميع لكن بطريقه منظمه.

وأوضح المحافظ ان بإمكان سكان لواء القويره وقضائي الديسه ووادي عربه الدخول لمدينة العقبة بسياراتهم ضمن الساعات المسموح بها الحركة من 10-6 مساءا وعلى الهوية لإثبات السكن.

وأضاف المحافظ بخصوص موظفي الموانىء القاطنين في محافظات الجنوب

معان و الطفيله والكرك يمكنهم الدخول والخروج بأوقات اجازاتهم الرسمية بموجب كتاب من مكان العمل -الموانىء – وتصريح من المحافظ.

وقال بإمكان أصحاب المزارع ومربي الماشية من سكان العقبة زيارة مزارعهم ومواشيهم في رم والديسه والقوير ووادي عربه بموجب تصريح من المحافظ وبسيارتهم الخاصة وضمن الشروط الصحية والإدارية النافذة.

وأكد المحافظ ان التزام المواطنين بالتعليمات يمنحهم مزيد من التسهيلات

وأن السلطة والجهات المعنية لن تتهاون مع أي شخص مخالف مهما كان لأن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.

وأكد المحافظ ان أي شخص يريد دخول العقبة من محافظات معان و الطفيله والكرك من غير القاطنين في العقبة سيخضع لقرار من المحافظين في هذه المحافظات الثلاثة.