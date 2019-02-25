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الكباريتي: إجراءات روتينية تعرقل جعل العقبة العاصمة الاقتصادية للأردن

منذ ساعة واحدة

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طارق الدعجة

عمان- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي وجود بطء كبير في تنفيذ الرؤية الملكية لتكون العقبة العاصمة الاقتصادية للأردن وذلك بفعل اجراءات روتينية تعرقل مسيرة العمل.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر الغرفة ان الوضع الاقتصادي لمدينة العقبة يشهد تراجع ملوس في الحركة التجارية.
ولفت الى العديد من الاجراءات تعرقل بيئة العمل بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منها زيادة في رسوم الموانىء من دون مبرر ومضاعفة رسوم العمال الوافدين والرخص الوهمية وارتفاع رسوم تجديد التراخيص والاجراءات الجمركية المعقدة.
واستغرب من وجود عرقلة على الاستثمار يمارس من بعض الوزرات من خلال قرارات وتعليمات كان اخرها نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى والذي يزيد من الاعباء على المستثمرين.
وقال ان نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى الذي فرض استيفاء 500 دينار سنويا لبلديات الفئة الاولى من كل محل تجاري تقدم بطلب ترخيص بعد تاريخ 1/1/2017، و250 دينار سنويا لبلديات الفئة الثانية و200 دينار للفئة الثالثة وذلك على رخصة المهن عند اصدارها لاول مرة او عند تجديدها بعد ذلك ما دام المحل مستغل لنفس المهن.
وتساءل عن الشراكة الحقيقية التي تجمع القطاعين عند اقرار التعليمات التي تاتي بشكل مفاجىء وتحمل القطاع التجاري اعباء مالية اضافية.
واشاد الكباريتي بالجهود التي تبذلها الحكومة ومحاولاتها فتح اسواق جديدة والتركيز على التقليدية منها، لكنها شدد على ضرورة ان يلتزم الجميع بتطبيق القانون في اشارة الى وجود مخاطبات من رؤساء بلديات تعرقل الاشتراك بغرف التجارة لغايات الترخيص.

رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر الغرفة

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