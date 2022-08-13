الكباريتي: الأردن حريص على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع المستشار للشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كيفن سكلن، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالعديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واكد الكباريتي، بحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم السبت، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في العديد من المجالات وحرص الأردن على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة الأميركية، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة.

وأشار إلى أهمية زيادة مستوى التعاون وضرورة تعزيزها، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وعلى أهمية العمل على زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى أميركا.

وبين أن فرص التعاون الثنائي بين البلدين كبيرة وواسعة وهناك بيئة أعمال في الأردن متطورة ومناخ استثمار جاذب في ظل ما يتمتع به الأردن من امن واستقرار ومستوى رفيع من البنية التحتية والخدمات المتطورة بمختلف المجالات.

وأضاف ان هناك إمكانات واعدة في العديد من القطاعات الحيوية ينبغي العمل والتركيز على دعم هذه القطاعات لأهميتها البالغة في زيادة نسبة النمو الاقتصاد الوطني في المملكة، وخفض معدلات البطالة، وبمقدمتها الصحة والأدوية السياحة والسياحة العلاجية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، اكد سكلن التزام سفارة بلاده بدعم النشاط الاقتصادي بالمملكة والعمل على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.-(بترا)