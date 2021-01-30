الكباريتي: الأردن قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية

عمان-الأردن- اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها على البلاد جائحة فيروس كورونا وتحويلها لفرصا حقيقية.

وقال الكباريتي في بيان اصدره بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، ان القطاع التجاري، ورغم التحديات التي تواجهه، بدء يلمس بعض بوادر التعافي من تبعات الوباء، لكن القطاعات التجارية والخدمية تحتاج لمزيد من الوقت لاستعادة عافيتها ونشاطها.

واستلهم رئيس الغرفة ما قاله جلالة الملك في كلمته خلال اجتماع أجندة دافوس “فخر الأردن بإنجازات شعبه وبمنعته وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، على مدى المئة عام الماضية، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية والدولية”.

واضاف جلالته في كلمته “ونحن من أفضل الدول التي أحرزت تقدما في الإجراءات الإصلاحية وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، اقتصادنا يتطلع للتعافي، ولكن بالتعاون مع القطاع الخاص”.

واشار رئيس الغرفة الى جلالته وضع الشأن الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة بقمة اولوياته، مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية المستمرة لأعطاء القطاع الخاص دورا اساسيا بعملية التنمية والبناء.

واكد الكباريتي في بيانه، ان تسريع وتيرة النشاط التجاري محليا يتطلب شراكة عميقة، واجراءات سريعة لضمان عودة كل القطاعات الاقتصادية الى ممارسة نشاطها، للتعجيل بدوران عجلة التجارة، والمحافظة على ديمومة اعمال الشركات والمنشآت والعاملين فيها.

واشار الى ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي انعكست سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام، ما يتطلب خطة عمل واضحة المعالم اساسها تخفيف الاعباء المالية عن القطاعات بما يمكنها من النهوض مجددا وتجاوز الاضرار التي طالتها منذ بدء الجائحة.

واشار الى ان إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري والخدمي الذي يسهم بما يقارب 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يعني تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للايدي العاملة الاردنية.

وشدد الكباريتي على ضرورة تكاتف الجهود من الجميع والعمل كفريق واحد لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتمكينه لتجاوز محنة فيروس كورونا.

واكد ان غرفة تجارة الاردن التي هي المظلة الاولى للقطاع التجاري ستواصل مسيرة العمل واداء دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار وبيئة الاعمال بالمملكة.

وعبر الكباريتي باسم القطاع التجاري بعموم المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع مئوية الدولة الاردنية، داعيا الجميع لرص الصفوف خلف القيادة الهاشمية لتجاوز التحديات والمضي قدما بمسيرة الانجاز والبناء.