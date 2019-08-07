الكباريتي: العطل الرسمية تنشط القطاعات الاقتصادية

طارق الدعجة

عمان- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، أن العطل الرسمية سواء كانت خلال مواسم الأعياد أو المناسبات الرسمية تسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، ما ينعكس إيجابا على نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال العين الكباريتي، في لقاء صحفي أمس “عندما نتحدث عن قرار حكومي، انبثق بالضرورة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص، فإن القرار ملزم للقطاع الخاص كما هو للقطاع العام”.

وأضاف أن العطل المحددة رسميا سواء بالأعياد أو المناسبات الرسمية تسهم في تنشيط السياحة الداخلية التي تعد عاملا أساسيا بالحركة المالية والاقتصادية وتنعكس على نشاط العديد من القطاعات وبخاصة في ظل تراجع الحركة التجارية.

وبين أن الدعوات “لتقزيم” أيام العطل ليست الحل، إنما الحل بالعمل والجهد والتدريب لتكون كفاءة العامل والموظف أفضل وساعات الإنتاج أكبر.

وعبر العين الكباريتي عن أمله بأن تلتزم القطاعات الاقتصادية بما ورد في بلاغ رئيس الوزراء بخصوص عطلة عيد الأضحى المبارك، وفي حال ارتأت بعض المؤسسات الاقتصادية حاجة للاستمرار في أعمالها أيام العطل الرسمية يجب عليها أن تضمن حق الموظف والعامل حسب قانون العمل والعمال.

ولفت الى أن أي تصريحات تصدر عن بعض أصحاب الشركات الخاصة بخصوص قضايا اقتصادية لا تمثل إطلاقا وجهة نظر القطاع الخاص، مؤكدا أن غرفتي تجارة وصناعة الأردن وبموجب القانون هما المظلة الأولى للقطاعين التجاري والصناعي، وعلى الجميع احترام ذلك.

وقال العين الكباريتي “ليس من حق أي شخص إطلاق تصريحات وتوصيات بالنيابة عن القطاع الخاص”.