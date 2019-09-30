الكباريتي: القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

طارق الدعجة

عمان- وصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي إن الوضع الاقتصادي اليوم، “غير سليم” وهناك صعوبات كبيرة تواجهها المملكة ما يتطلب معالجة العديد من القضايا الاساسية التي باتت تؤثر على بيئة الأعمال محليا، داعيا الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في عجلة النمو الاقتصادي بمنحه دورا أكبر.

وطالب العين الكباريتي خلال لقاء صحفي أمس بإعادة النظر بمختلف القوانين التي اثرت سلبا على المنظومة الاقتصادية وبمقدمتها المالكين والمستأجرين وضريبة الدخل والمبيعات، مشددا على ضرورة النظر للمنظومة الضريبية سواء المبيعات او الدخل بشكل شمولي للوصول إلى الرقم المتوقع تحقيقه في الموازنة.

وأكد ضرورة ان يكون هناك حوار حقيقي وشراكة فاعلة بين القطاعين في اتخاذ القرار والتعليمات، لافتا في هذا الخصوص ما صدر اخيرا من قرارات تتعلق بتصاريح العمل من دون مشاورة فعاليات القطاع الخاص.

وبهذا الخصوص تساءل العين الكباريتي، تصريح العمل الحر هل هو جباية ام تصحيح وضع؟، مؤكدا ان القطاع التجاري يعتبرها جباية لان العمالة الحرة ستصبح منافسة للتاجر والاقتصادي حيث سيقوم العامل بعكس رسوم التصاريح على التاجر والمواطن، ما يعني ان ذلك قرار خاطئ.

وقال العين الكباريتي: “لا يجوز بأي حال من الاحوال تصحيح وضع بقرار يضر المصلحة الاقتصادية”، متسائلا عن تعطل المنصة الإلكترونية بخصوص تصاريح العمالة”.

وتساءل رئيس الغرفة عن قضايا اخرى تتعلق باستمرار اغلاق الأسواق اما القطاع التجاري وتوقيع الاتفاقية الاطارية الجديدة مع تركيا ولماذا لم يشارك القطاع الخاص بكل مكوناته ببنودها، لافتا إلى أن القطاع الخاص دفع ثمن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقال العين الكباريتي: “يجب على الحكومة ان تعي أن القطاع الخاص هو اساس الاقتصاد وهو القادر على النهوض بالاقتصاد وتطويره وتحقيق النمو ورفد الإيرادات شريطة توفير البيئة والعوامل بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية العالمية”.

واضاف: “يكفينا يا حكومة ان نتحدث عن واقع ونحن ابعد بكثير عما يدور في الشارع”.

ودعا الكباريتي الحكومة للضغط على البنوك لتخفيض فائدة الاقراض خصوصا على قطاع العقار.