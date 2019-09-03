الكباريتي: تعطيل الاتفاقيات يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني

عمان-الغد- أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أن وقف التعامل أو تعطيل الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس على المنافسة بالسوق المحلية.

وقال العين الكباريتي ان القطاع التجاري لا يمانع ان يكون هناك معاملة بالمثل اذا كانت تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتضر بما تنتجه من سلع وبضائع مشابه تغطي حاجة السوق المحلية.

واشار الى ان اي حماية بمعناها المطلق ستلحق ضررا بالمواطنين وبخاصة فيما يتعلق بالسلع والبضائع التي لا تصنع بالمملكة وستؤدي الى فقدان المنافسة وارتفاع الاسعار وخسارة شركاء تجاريين مهمين للاردن وبخاصة الدول المرتبطة مع الاردن باتفاقيات تجارة حرة.

واكد ان اي معاملة بالمثل يجب ان تطبق على كل الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية ولا يجوز استثناء بلد على حساب آخر كون ذلك سيلحق ضررا بالتجار والمستوردين وسيحابي جهة على حساب اخرى.

واكد ان الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة خلال السنوات الاخيرة اسهمت في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع مختلف دول العالم ودمج الاقتصاد الوطني بالعالمية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة للاستفادة من مزايا الاتفاقيات سواء كانت ثنائية او مع تكتلات اقتصادية.

واشار العين الكباريتي إلى ان القطاع التجاري يعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية، والمولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني.

واكد ان القطاع التجاري يعتبر المورد الاكبر للخزينة سواء من ضريبة الدخل او المبيعات فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 5ر59 بالمئة،

ولفت العين الكباريتي الى ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ خلال العام الماضي 380627 عاملا وعاملة بما نسبته 5ر38 بالمئة من اجمالي العاملين بالمملكة وفقا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.