الكباريتي: تمديد إعفاءات “العقار” ينشط الحركة الاقتصادية

عمان- قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي إن قرار الحكومة تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي حتى نهاية عام 2020 يسهم بتشجيع وتنشط حركة الإنشاءات والعقار بالمملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي.

واكد الكباريتي، في بيان صحافي اليوم، أهمية القرار من اجل تنشيط الحركة الاقتصادية محليا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بنا حاليا وحالة الركود النسبي الذي تشهده بعض القطاعات التجارية.

وبين الكباريتي ان القرار يحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات وتشجيع المواطنين على شراء مساكن.

وقال الكباريتي القرار جاء بوقت مناسب ويؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري بضرورة الاستمرار بالاجراءات التحفيزية لمختلف القطاعات انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.