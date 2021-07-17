الكباريتي : زيارة الملك لواشنطن مفصلية سياسيا واقتصاديا

عمان-الغد- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة الأميركية تعتبر مفصلية لأهميتها وأبعادها السياسية والاقتصادية.

وقال الكباريتي في بيان صحفي اليوم السبت” إن الأردن سيبقى لاعب محوري ورئيسي بالمنطقة، نظرا للمكانة العالية التي يتمتع ويحظى بها بكل المحافل الدولية.

وأضاف أن التقدير العالمي الكبير وبخاصة الأميركي لجلالة الملك يلقي مسؤوليات كبيرة على جلالته اتجاه المنطقة خاصة القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف باعتباره صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واكد الكباريتي ان تحركات جلالة الملك أحبطت كل المحاولات التي حاولت النيل من دور المملكة بالمنطقة وبخاصة فيما يتعلق بتصفية قضية الشعب الفلسطيني من خلال ما سمي (صفقة القرن)، وتهويد مدينة القدس.

واشار الى ان القطاع التجاري بعموم المملكة الذي تمثله غرفة تجارة الاردن، يتطلع لمرحلة سياسية جديدة بالمنطقة يكون الاردن اللاعب المحوري الأول فيها وبخاصة قيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

واكد الكباريتي ان الجميع على ثقة كبيرة بجهود جلالة الملك ودوره المحوري وعلاقاته المتميزة مع مختلف الاطراف الفاعلة سياسيا وبخاصة لدى الادارة الاميركية الجديدة ستؤدي الى نتائج إيجابية بخصوص الوضع السياسي بالمنطقة بالمرحلة المقبلة.

وقال ان اي تطور وتقدم مثمر في الجانب السياسي سينعكس إيجابياً على الأوضاع والعلاقات الاقتصادية التي تربط الاردن بالولايات المتحدة وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجه المملكة جراء تبعات أزمة فيروس كورونا.

وقال ان الاعلان عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار يمثل دليل واضح على إيمان الجانب الأميركي بالدور المحوري للأردن وهذا سوف يساعد على تخفيف الأعباء المالية على الأردن.

واكد ان القطاع الاقتصادي على قناعة تامة ان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الايجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز الصعوبات، مشيدا بكل الجهود التي يبذلها جلالة الملك لتجاوز تبعات الجائحة.

وقال الكباريتي ان تحركات جلالة الملك، بالمنطقة من خلال التقارب الاردني العراقي المصري سيخدم مصالح المملكة الاقتصادية.