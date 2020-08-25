شركات وأعمال

الكباريتي عضوا بمجلس إدارة FIMBank – مالطا

منذ 35 دقيقة

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عمان – الغد – أصدر بنك FIMBank – مالطا بياناً صحفياً أعلن فيه عن تعيين دولة عبدالكريم الكباريتي عضواً في مجلس إدارته اعتباراً من 13/8/2020 بعد أن وافقت هيئة الخدمات المالية في مالطا على التعيين .

تأسس FIMBank عام 1994، ويقدم الخدمات المصرفية الدولية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة والتمويل العقاري وإدارة النقد وتمويل فواتير المستحقات، وللبنك فروع/مكاتب تمثيل في بريطانيا واليونان والهند ومصر ودبي ، وتمتلك شركة الخليج المتحد القابضة- البحرين ما نسبته 63ر78% من رأسماله البالغ 261 مليون دولار ويبلغ مجموع أصوله 1890 مليون دولار.

ويشغل السيد الكباريتي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الجزائر- الجزائر وعضو مجلس إدارة بنك برقان – الكويت.

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