الكباريتي عن انخفاض وارتفاع الأسعار: الأردن جزء لا يتجزأ عن العالم

قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، الجمعة، إنّ بعض السلع بدأت تنخفض بالسوق المحلي بعد انخفاضها عالميا، منها “أسعار الزيوت، والحبوب، والقمح، والأرز، واللحوم”.

وأضاف الكباريتي، لـ “المملكة”، أن انخفاض أسعار السلع عالميا وفي البورصة العالمية، ينعكس على السوق المحلي، كما أنّه لا يوجد قوة شرائية، مما تصبح المنافسة “أقوى”؛ يلجأ التاجر إلى تخفيض الأسعار والبيع بالكلفة، وخوفا من بقاء السلع في مخازن التاجر وتصل إلى فترة زمنية وهي انقضاء المسموح بها للبيع على الرفوف ويُخفض الأسعار”.

وأشار، إلى أن الحبوب والقمح تستورد من قبل الحكومة؛ ونسبة بسيطة يستوردها التاجر، والأعلاف والذرة تستعمل للطعام وتربية المواشي والطيور.

ولفت الكباريتي، إلى أنه عند انخفاض الأسعار أو ارتفاعها عالميا سيكون لها انعكاس محلي؛ وذلك يسمى بالبضائع المستوردة في المخازن هي الأسعار الجديدة، وبالتالي تأخذ الفترة بين شهرين إلى 3 أشهر حتى تستقر الأسعار، قائلا: “الانخفاض واضح في الأسواق”.

وبين، أن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية عالميا؛ لاستقرار الأسواق، وبعض الدول أصبح مخزونها فائضا خلال “بداية الأزمة الروسية الأوكرانية”، حيث إنّ دولا لجأت إلى التخزين وأصبحت لديها الآن فائض.

كما أن بعض الدول أيضا التي كان لديها عائق بعمليات التصدير أصبحت الآن هناك مرونة بالتصدير، بالإضافة إلى الموسم الحصادي الجديد فيما يتعلق بالزيوت والحبوب، وبالتالي الطلب انخفض وأصبح هناك انخفاض عالمي.

وأكّد، أن الأردن جزء لا يتجزأ عن العالم، وعندما يحدث أي ارتفاعات بالأسعار في العالم تتأثر المملكة سلبا، وعندما تنخفض الأسعار عالميا يصبح هنالك تأثير إيجابي محليا.

وبين الكباريتي، أن غرفة تجارة الأردن لديها آلية لمتابعة الأسعار عالميا ومحليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.