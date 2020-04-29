الكباريتي: غرفة تجارة العقبة ستتحمل 50% من رسوم تجديد اشتراكات قطاع السياحة

احمد الرواشدة

العقبة – أعلن العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة العقبة ان مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة سيتبرع لقطاع السياحة في العقبة بكل فئاته وذلك بتحمل الغرفة ما نسبته 50% من قيمة رسوم تجديد الاشتراكات للعام 2020.

وبين الكباريتي في حديث صحفي ان هذا التبرع يأتي لدعم هذا القطاع ومساعدته في تجاوز التحديات والاعباء التي يتعرض لها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وكان مجلس مفوضي سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصة قرر امس إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى سلطة المنطقة الخاصة من رسوم تجديد الترخيص، ورسوم وبدلات مالك بإجراءات تختلف عن تجديد الترخيص خلال العام 2020، بالإضافة إلى تخفيض بدل جمع النفايات والنظافة العامة بنسبة 50% لمرة واحدة.

وقررت السلطة بقرارها رقم 22 /2020 والمتضمن الموافقة على اتخاذ كافه التدابير والاحتياطات التي تضمن التسهيل على المستثمرين من خلال تطبيق كافه القرارات الحكومية وتفعيل الاجراءات المقررة من قبل رئاسة الوزراء من اعفاء مالكي وممارسي المهن السياحيه المرخصين لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذين قاموا بتجديد الترخيص خلال العام 2020 دفع بدل جمع النفايات فانه سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الترخيص ورسوم بدلات مالية مترتبة جراء التخلف عن تجديد الترخيص خلال العام 2021 وتخفيض بدل جمع النفايات بنسبة 50% خلال العام القادم.

وقرر المجلس خلال جلسته برئاسة رئيس السلطة نايف البخيت تفويض مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية مفوض الاستثمار كافة الاجراءات اللازمه لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.