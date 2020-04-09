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الكباريتي: قرار تأجيل توزيع الأرباح ضرورة استدعتها خطورة الأوضاع

منذ ساعتين

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عمّان – الغد – اكد رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي، ان قرار البنك المركزي بتأجيل توزيع أرباح المساهمين عن عام ٢٠١٩ هو ضروره استدعتها خطورة الأوضاع وتداعياتها.
وقال الكباريتي في رده على سوال صحافي ل”. الغد” ان تأجيل توزيع الأرباح يساعد بتمكين وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك لتتمكن من القيام بدورها كرافعه للاقتصاد في مرحلة ما بعد الكورونا.
وأشاد بجهود البنك المركزي في قراءة المشهد المصرفي بعناية ودقة حتى لا تنعكس اثار فيروس ‘كورونا’ على أداء ومتانة القطاع المصرفي.

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