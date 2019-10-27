الكباريتي: قطر سوق واعد ونعمل على تذليل تحديات التبادل التجاري بين البلدين.

عمان – الغد – بحث رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي والوفد المرافق له اليوم مع رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني واعضاء الغرفة لبحث وتعزيز سبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين الكباريتي أن وجود القطاع الخاص الأردني بالدوحة خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم المصالح الاقتصادية، لافتا إلى أن الاقتصاد سيبقى رابطا مهما بين الدول بالرغم من الاختلافات السياسية.

وأوضح الكباريتي أن الأردن وقطر كسرت الجمود الذي تفرضها قواعد السياسة التي تحد من تقارب القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري والأردني يسعى إلى خلق منظمة متكاملة بما يخدم مصالح اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن وجود تطلعات أردنية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبالإضافة إلى زيادة قيمة الاستثمار، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين في ظل وجود دعم من قبل الجهات المعنية في كلا البلدين.

ونوه إلى أن عدد الشركات الأردنية الموجودة في قطر والبالغ عددها 1770 شركة لا تعبر عن عمق العلاقات الاقتصادية والأخوية، متمنيا أن تنعكس تلك اللقاءات القطرية الأردنية إلى مضاعفة هذه الشركات والوصول بها إلى شراكات نوعية تسهم بنقل الخبرات بمختلف القطاعات.

وثمن العين الكباريتي مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتوفير فرص عمل للأردنيين وحزم الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا المبادرات تعبرعن المواقف العروبية التي تنتهجها دولة قطر مع أشقائها.

نوه إلى أن غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع غرفة تجارة قطر ستعمل على تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في الدوحة ليتمكن رجال الأعمال القطريين من الاطلاع على مستوى المنتجات الأردنية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك ليكون له دور في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.

ومن جانبه بين رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان هذا اللقاء المشترك يهدف الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون بين رجال الاعمال القطريين والاردنيين.

وأشار خليفة الى ان العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والأردن واصفا بانها علاقات تاريخية عميقة، مبينا ان هذه العلاقات شهدت في السنوات الأخيرة تطورا متصاعدا في ظل رعاية قائدي البلدين.

واعلن آل ثاني عن قيام وفدا من غرفة قطر يضم رجال اعمال بزيارة مرتقبة الى الاردن للتاكيد على عمق العلاقات الثنائية والاقتصادية وسبل تعزيزها بين البلدين.

ودعا آل ثاني على دور مجلس الاعمال القطري الاردني المشترك، والذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الاعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، لافتا الى انه لا بد من تفعيل المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح ان التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18% حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في 2017، مشيرا الى اننا في قطر نتطلع الى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الامكانيات المتاحة.

وأشار الى ان القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الاردني في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان السوق القطري شهد دخول نحو 175 شركات أردنية جديدة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2019 الجاري من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية.

واعرب آل ثاني عن امله في ان يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما يحقق اهدافنا المشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المتبادلة.

ومن جانبه بين امين سر مجلس غرفة تجارة عمان بهجت حمدان ان القطاع السياحي الاردني شهد قفزة نوعية كبيرة باعداد السياح خلال العام الحالي.

ودعا حمدان رجال الاعمال القطريين الى تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي الاردني، مشيرا الى ان هنالك فرص كبيرة في هذا القطاع خاصة في القطاع الفندقي والبنية التحتية لهذا القطاع.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن هيثم الرواجبة خلال عرض قدمه عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، مبينا انه من القطاعات الرائدة في الاردن.

ونوه بأن هناك الكثير من الشركات الاردنية ترغب في انشاء استثمارات لها في قطر في هذا القطاع، وقال أن السوق القطري من اهم الاسواق العربية الواعدة.

ودعا الرواجبة المستثمرين القطريين الي الاستثمار في الاردن بهذا القطاع الواعد لا سيما في ظل الامتيازات التي توفرها الحكومة من اعفاء ضريبية وتوفر بنية تحتية مناسبة لهذا الاستثمارات.

كما قدم اعضاء الوفد الاردني المشارك مداخلات خلال المباحثات الاردنية القطرية على مستوى الغرف التجارية الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة كقطاع المقاولات والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي وقطاعات اقتصادية اخرى.

واكدوا على ضرورة اهمية التنسيق والتشاركية المتكاملة بين رجال الاعمال الاردنيين والقطريين وتذليل جميع التحديات والعقبات التي تواجه حركة تبادل التجاري والاستثماري بشكل يعيد بالفائدة على اقتصادات البلدين.

ومن جانبه قدم على اليافعي من وزارة التجارة والصناعة عرضا تقديميا عن الفرص الاستثمارية في قطر بعنوان ” استثمر في قطر” تناول فيه اهم ملامح مناخ الاستثمار في قطر واهم المحفزات الاستثمارية.

وقال اليافعي أن دولة قطر استطاعت ان تبني اقتصاد قوي من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030 التي تهدف الى تحويل قطر الي دولة مستدامة وفق ركائزها الاربعة وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ونوه بأن المركز يقوم بدراسة الاستثمارات غير القطرية وتوفير المعلومات اللازمة لهم حول بيئة الاعمال المحلية والمشاريع القائمة والمستقبلية والحوافز المقدمة للمستثمر الاجنبي.

واكد أن بيئة الاستثمار في قطر تتميز بمناخ آمن ومستقر، وبنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اتفاقيات تجارية عالمية، وعدد من المحفزات الاستثمارية.