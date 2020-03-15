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الكباريتي لـ”الغد”: إجراءات البنك المركزي جاءت في الوقت المناسب وتستحق التقدير

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- اكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي، الأحد، ان الإجراءات التي اعلن عنها البنك المركزي اليوم جاءت في الوقت المناسب وتستحق التقدير.
واشاد الكباريتي في رده على استفسار صحفي ل ‘الغد’ بالاستجابة السريعة للبنك المركزي لتحديات الظرف الصعب.
وقال ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة في مواجهة أي تحديات او صعوبات قد تحدث في المملكة وتؤثر على عمل الجهاز المصرفي.
واكد ان البنك المركزي ينتهج سياسة رشيدة وحصيفة انعكست على متانة الجهاز المصرفي الأردني من حيث قوة استقراره.
وشدد على ان الجهاز المصرفي يعتبر منافسا في دول المنطقة، نظرا للإجراءات الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي مع البنوك العاملة في المملكة.

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