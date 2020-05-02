الكباريتي يحث القطاعات التجارية على الالتزام بشروط السلامة والصحة

عمان- الغد- حث رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي القطاعات التجارية التي باشرت اعمالها الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ودعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وامتدح العين الكباريتي في بيان صحافي اليوم السبت، خطوات العودة التدريجية لاستئناف عمل القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مؤكدا ان الاردن قادر على تخطي اضرار الأزمة بأقل الخسائر، وستحقق غالبية القطاعات الاقتصادية باستثناء السياحة فوائد ايجابية كثيرة.

وشدد العين الكباريتي على المراكز التجارية والمولات الالتزام بما تضمنه دليل تدابير السلامة والو قاية الصحية لغايات مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا ودعم الجهود الوطنية المبذولة بهذا الخصوص.

واشار الى ان تجارة الاردن وزعت التدابير المتبعة لتعزيز متطلبات السلامة الصحية في المراكز التجارية والمولات للتقيد فيها، ومنها ايقاف خدمات اصطفاف وغسيل السيارات واغلاق المصليات ومناطق الجلوس العامة ودور السينما والنوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه ومناطق ألعاب الاطفال.

ومن التدابير المتبعة كذلك تركيب غرف تعقيم على المداخل الرئيسية للمراكز التجارية والمولات وتوفير أجهزة الكشف الحراري ومنع دخول من تزيد حرارتهم على 38 درجة مئوية ومنع دخول من لا يلتزم بارتداء القفازات والكمامات ومن تظهر عليه أعراض الرشح وضيق التنفس وتحديد علامات على السلالم المتحركة لضمان التباعد الاجتماعي وتخصيص المصاعد لذوي الاعاقة وكبار السن وبسعة شخصين فقط.

وبين العين الكباريتي ان التدابير اشترطت توفير المعقمات ومعدات النظافة الشخصية من قفازات وكمامات والمريول في مختلف الاقسام الرئيسية والزام كافة العاملين بارتداء القفازات والكمامات والتعقيم المستمر خصوصا عند التنقل في الاقسام المختلفة للمراكز والمحال التجارية.

ومن التدابير كذلك إدارة المواقف الخاصة بالسيارات وتقييد السعة للحفاظ على التباعد بين المركبات وتكثيف جوالات الرقابة والنظافة بمختلف أرجاء المراكز التجارية وخصوصا السلالم الكهربائية والمصاعد والحمامات وتعيين شخص مسؤول عن نظافة الحمامات بحيث يتم تطهير الحمام بعد استخدامه من قبل كل زبون أو موظف وتوفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل.

واشار الى تدابير اخرى تتمثل باجراء الفحص الدوري لفيروس كورونا لكل الموظفين العاملين في المركز التجاري أو المول والتأكد من التهوية الجيدة وباستمرار وعدم تشغيل اجهزة التكييف الا اذا كان الهواء بنسبة 100 بالمئة من الخارج.

وبين العين الكباريتي الى ان التدابير ركزت على ضرورة توعية العاملين بمشاركة المعلومات حول طريقة انتقال الفيروس بين العاملين والمشغلين بطريقة مبسطة وتحسين الحالة النفسية للعاملين من خلال تحسين الوعي ووضع تدابير للحد من القلق او الذعر.

ولفت الى التدابير والسياسات الواجب فرضها على المحال التجارية والمتمثلة بفحص درجة حرارة الموظفين بشكل منتظم خلال اليوم وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات على مداخل المحال التجارية ومنع دخول من لا يلتزم بارتداء القفازات والكمامات ومن تظهر عليه أعراض الرشح وضيق التنفس وتنظيف وتطهير ورش البخاخ المعقم على الاسطج والارفف والارضيات وبالاخص الكاونترات وأماكن المحاسبة.

واشار الى ضرورة ان تحرص المحال على التباعد بين الزبائن اثناء وقوفهم للمحاسبة أو الدخول أو المغادرة والحفاظ على مسافة متر ونصف على الاقل بين الشخص والاخر ووضع حاوية نفايات بالقرب من باب المحال التجارية ليتم عند المغادرة يتم خلع القفازات والقاءها ب الحاوية وتعقييم اليدين.

ولفت العين الكباريتي الى تدابير اخرى مطلوبة من المحال المراكز التاجارية والمولات منها استخدام بطاقات الائتمان والمحافظ الالكترونية بدلا عن النقد، وفي حال تم استخدام النقد يقوم الموظف بتعقيم يديه ويطلب من الزبائن ايضا تعقييم اليدين وعدم استخدام مستحضرات التجميل والعطور وغيرها في المحال الخاصة بذلك وعدم السماح بالاستبدال او الاسترداد او استخدام غرف الغيار وتخصيص الوقت الكافي للتطهير والتعقيم.

ونوه الى ضرورة الالتزام بالتنظيف العميق والتعقيم اليومي في الصباح قبل وصول الزبائن وفي المساء بعد مغادرتهم وتنظيف جميع الاسطح ومقابض الابواب والالات والادوات والمنتجات والارضيات بانتظام وتوفير المنظفات والمنتجات المناسبة للتطهير.