الكباريتي يحذر التجار من رفع الأسعار

عمان- جدد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي تحذيره من اي محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية، مؤكدا ان الغرفة لن تدافع عن التجار المخالفين، وستكون مع المواطنين.

واكد الكباريتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان الجهات الرسمية وبموجب قانون الدفاع والقوانين الاخرى المخولة للحكومة لها الحق الكامل في تحديد سقف لأسعار اية سلعة.

واشار الى ان تحديد سقوف سعرية لبعض السلع من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين تم بالتوافق مع غرفة تجارة الاردن، وان اي قرار يصدر بهذا الخصوص تكون الغرفة موافقة عليه وجزءا منه.

وبين ان هذه القرارات والاسعار متغيرة وفق مقتضيات الحال وحسب قيمة البضائع بالأسواق الرئيسية ومن مصادرها، مشيرا الى ان تحديد السقوف السعرية جاء جراء المغالاة بالأسعار من البعض.

وعبر عن امله في أن يحافظ التجار على مستويات الاسعار لمختلف السلع الغذائية والاساسية وعدم زيادتها لأي سبب، واعطاء مبرر للتدخل الرسمي وتحديد السقوف السعرية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، قرر امس الاربعاء تحديد سقوف سعرية لسلع الدجاج الطازج ودجاج النتافات والدجاج المجمد والبطاطا والبندورة والباذنجان والخيار والبصل الناشف والكوسا للحد من ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق المحلية خلال اليومين الماضيين.-(بترا)