الكباريتي يدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات احترازية تتعلق بتبعات فيروس كورونا على تجارة الاردن

عمان- دعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، الحكومة إلى اتخاذ اجراءات احترازية فيما يخص تبعات فيروس كورونا المستجد على الاقتصادي الوطني وانسياب البضائع للسوق المحلية منعا لحدوث اي ارباك او نقص فيها او تذبذب بالاسعار.

واكد ضرورة النظر الى تبعات قضية قيروس كورونا المستجد خارج الاطار الصحي فقط ليتعداه الى الاثر الاقتصادي التي قد يطال تجارة المملكة الخارجية سواء لجهة المستوردات او الصادرات وبخاصة تلك المرتبطة مع الصين وما البدائل المتاحة وكلفها.

واشار الى ان تبعات التعامل مع فيروس كورونا سيطال الصناعة والية توفير المواد الخام للانتاج وتاخر جزء من حاويات البضائع المستوردة للسوق المحلية من الصين وقضايا الشحن والسياحة.

وطالب العين الكباريتي في بيان اليوم الاربعاء، باتخاذ اجراءات وحوافز للتجار والمستوردين للبحث عن اسواقا ومصادر تجارية اخرى غير الصين او الدول التي اعلنت عن اصابات لديها بالفيروس بالاضافة للتفكير بان يكون لدينا مخزون كبير من معدات الوقاية من “كورونا”.

ولفت الى تأثيرات فيروس كورونا على القطاع السياحي وبعض مستوردات المملكة وبخاصة بعد قرار وقف الرحلات الجوية القادمة من ايطاليا، مؤكدا ان غالبية السياحة التي تصل لمدينة العقبة تاتي من ايطاليا وبخاصة سياحة الغطس ما يعني الغاء حجوزات بالفنادق.

ولفت العين الكباريتي الى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل يومين مع القطاع التجاري يؤكد وجود تنسيق بين القطاعين لخدمة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات والصعوبات التي تمر على مختلف القطاعات الاقتصادية وسبل معالجتها بما ينعكس على النشاط التجاري.

واشار كذلك الى التنسيق والتفاهم الذي تم بخصوص قضية رفع الحد الادنى للاجور ، موضحا ان النظرة لهذه القضية يجب ان تكون اجتماعية تراعي الظروف المعيشية التي تمر العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية