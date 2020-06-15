الكباريتي يشيد باجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة

عمان- الغد- أشاد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي باستجابة الحكومة لتوجيهات جلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني لدعم القطاعات الاقتصادية وتخفيف الصعوبات التي تواجهها وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص خلال جائحة كورونا.

وثمن العين الكباريتي في بيان صحافي اليوم الاثنين سلسلة الإجراءات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وعبر عن شكره للجهود التي بذلها وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والسياحة والآثار مجد شويكة وحرصهما ومن خلال التنسيق والتعاون المستمر الى الاستماع للهموم التي تواجه القطاع التجاري بشكل عام في ضوء توجّه الحكومة لدعم المتضرّرين من مختلف القطاعات بما فيها السياحة.

وأشار العين الكباريتي الى أهم ما تم التركيز عليه تعزيزالسياحة الداخلية والاشارة الى عدة محاور لصمود واستمرارية قطاع السياحة من بينها السيولة والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات والدخل ورسوم التراخيص ووسائل النقل للشراكات السياحية وتقليل الكلف التشغيلية على أصحاب العمل والمنشآت السياحية.

وعبر العين الكباريتي عن أمله بقيام الحكومة باستمرارية اتخاذ قرارات وحوافز لتجاوز أضرار وتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء الجائحة، كقطاع نقل الأفراد ووالاسكان وإعداد دراسة معمقة ومن خلال التشاور مع القطاع الخاص يتم على أثرها اقتراح قرارات تحفيزية تتناسب والظروف الحالية.