الكباريتي يفتتح مقر شركة “الطريق الطويل” لتجارة قطع غيار السيارات بالعقبة

العقبة- افتتح رئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي، مقر شركة الطريق الطويل لتجارة قطع غيار السيارات في مدينة العقبة.

وحضر حفل الافتتاح، الذي حرص منظموه على اتباع تدابير السلامة العامة كافة للوقاية من فيروس كورونا، أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأكد الكباريتي أن غرفة تجارة العقبة تعمل دوما على تذليل العقبات كافة أمام الاستثمار وعلى فئاته كافة؛ الصغير والمتوسط والكبير. وأوضح أن استثمار شركة الطريق الطويل يعد من الاستثمارات الحيوية في العقبة، وخدماته يحتاجها ابن المدينة والمحافظة وزوار المدينة من مختلف المحافظات.

كما أن وجود هذا الاستثمار على الطريق الخلفي سيلبي حاجات قطاع النقل من الخدمات التي يحتاجها، وخاصة الشاحنات التي تنقل البضائع من موانئ العقبة الى مختلف مناطق المملكة والأسواق المجاورة.

وتختص شركة الطريق الطويل في مجال بيع الإطارات والزيوت والفلاتر وقطع السيارات.

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