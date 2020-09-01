الكباريتي يهيب بالقطاعات الأقتصادية والتجارية في العقبة الالتزام بأمر الدفاع 11

احمد الرواشدة

العقبة – أكد رئيس غرفة تجارة الاردن، رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي على أهمية وضرورة الألتزام بأقصى درجات الحيطه والحذر من قبل كافة المنشأت والمصالح الأقتصادية والتجارية للوقاية من فايروس كورونا مشدداً على ضرورة التزام كافة العاملين والمرتادين للمصالح التجارية بإرتداء الكمامات تنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 .

واهاب الكباريتي بكافة المنشأت والتجار في محافظة العقبه إحترام قانون أمر الدفاع رقم 11 وتنفيذه وبما يتناسب وأهمية مدينة العقبة الأقتصادية والتي تعد أحد اهم ركائز الأقتصاد الوطني الأردني والوجهة الأولى لأبناء الوطن في اولويات السياحة الداخلية .

وشدد العين الكباريتي على ان غرفة تجارة العقبة تواصل تقديم الأرشادات والتوعية اليومية للقطاع التجاري والاقتصادي في المدينة الساحلية من خلال التشديد على اتخاذ كافة الأجراءات الوقائية الكفيلة بديمومة عمل هذه المنشأت وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في ظل هذه الجائحة ومن اهمها التقيد بمسافات التباعد، والإلتزام بوضع الكمامات قبل الدخول الى الأماكن العامه والمتاجر والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور مثل ” قطاع الشركات , المولات , التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية أضافة لضرورة التزام مقدمي خدمات التوصيل بوضع الكمامات والتغليف المناسب ومنع اي تجمع لأكثر من 20 شخصاً.

واعتبرت غرفة تجارة العقبة ان عدم الألتزام والتقيد بألاوامر والتعليمات الناظمة للعمل في القطاع التجاري في ظل جائحة كورونا يعد خرقاً واضحاً لأوامر الدفاع ومنعاً لوقف أنتشار كورونا في المجتمع ، مستعرضاً الغرامات حسب قانون الدفاع رقم 11تنص على أنه يتم معاقبة الأفراد المخالفين من 20 الى 50 دينار، بالاضافة الى مخالفة اي منشاة غير ملتزمه بغرامه تبدأ من 100 دينار الى 200 دينار بالإضافه الى إغلاق المنشاة لمدة 14 يوم .

وأهاب الكباريتي بكافة القطاعات في مدينة العقبة التقيد بكافة الأوامر والتعليمات الصادرة حتى تبقى مدينة العقبة خالية تماماً من أي اصابة فهي الشريان الأقتصادي الذي يغذي المملكة بكافة أحتياجاتها من السلع والخدمات موكدا أن المحافظة عليها واجب على كل منتمي ومخلص للوطن في هذة الظروف الصعبة .

مناشداً الجميع الألتزام ايضاً بأمر الدفاع رقم ( 8) والذي تم تفعيلة اعتباراً من يوم الأحد الماضي .