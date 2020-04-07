الكباريتي: 67 مليون دينار المساهمة في صندوق همة وطن

عمّان – الغد – أعلن رئيس هيئة إدارة صندوق همة وطن، عبدالكريم الكباريتي، أن حجم المساهمات في الصندوق لغاية مساء اليوم الثلاثاء بلغت 67 مليون دينار.

‎وأكد الكباريتي في بيان صحفي، أن هذه المساهمة تدل على حجم المسؤولية الكبيرة لدى كافة الشركات والقطاعات التي ساهمت في توفير السيولة للصندوق.

‎وقال، إن الأردنيين يضربون أروع الأمثلة بالتكافل الاجتماعي في شتى الظروف، مؤكداً أن هذا التكافل يأتي اقتداءً بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يتلمس دائماً احتياجات المواطنين في مناطق المملكة كافة.

‎وحول الفئات المستهدفة من الصندوق، أوضح الكباريتي، أن الصندوق سيرفد جهد الدولة الصحي ومساعدة الفئات والشرائح المتضررة، مشدداً على أنه تم وضع آلية واضحة ومنهج عمل شفاف لأعمال الصندوق.

‎ووجه الكباريتي نداء إلى كل أبناء الأردن المقتدرين وقادة الشركات والمؤسسات إلى التبرع لصندوق همة وطن والمشاركة في حماية الأمن المعيشي لكثير من الشرائح الاجتماعية التي تعثرت جراء توقف دخلها، مؤكداً في ذات الوقت أن هذه الأزمة أظهرت مدى تلاحم أبناء الأردن تحت قيادته الهاشمية في مواجهة هذا الظرف الصعب. وأعرب الكباريتي عن تقديره وشكره للجهود التي يبذلها البنك المركزي على كل الأصعدة، وخصوصاً الجهد الشخصي لمحافظ البنك في المساعدة والدعم لجهود أعضاء الهيئة الذين يواصلون اتصالاتهم بلا كلل في سبيل إنجاح مهام اللجنة الوطنية.