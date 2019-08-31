الكباشي لـ”الغد”: حكومة سودانية جديدة قريبا

مؤيد أبو صبيح

عمان– أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي؛ أن الأيام المقبلة ستشهد ولادة الحكومة السودانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك، الى جانب انفتاحها على محيطها العربي، وخصوصا الأردن.

ولفت المتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي في تصريحات لـ”الغد”؛ إلى أن تأخر الإعلان عنها، والذي يفترض بأنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، كان لـ”مزيد من التشاور”.

ووجه الكباشي الشكر للأردن ملكا وشعبا وحكومة، على ما صدر من مواقف عن المملكة لدعم خيارات الشعب السوداني والاتفاق السياسي الأخير في بلاده.

وقال “ليس بغريب على الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني؛ الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، فهم على الدوام يدعمون السودان والشعب السوداني في خياراته ومستقبل بلاده”.

وكان الأردن أعلن عن وقوفه إلى جانب السودان، وهو يعمل على تجاوز التحديات لبناء المنجز الديمقراطي، كما أعلن عن ترحيبه بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، على الاتفاق الانتقالي الذي وقع بين الجانبين في السابع عشر الشهر الماضي، لتنطلق مرحلة جديدة في البلاد، بتكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز”.

ولفت إلى أنه جرى التوافق بشكل كامل مع قوى الحرية والتغيير على نحو 20 حقيبة وزارية، مؤكدا على أنه لن يكون هناك تعطيل أو الغاء للدستور السوداني، موضحا أنه جرى التوافق على أن يحكم السودان في الـ39 شهرا المقبلة، استنادا على “الوثيقة الدستورية” التي سيعقبها اجراء انتخابات عامة في البلاد.

وتنص الوثيقة؛ على تقاسم السلطة وتشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا 6 من المدنيين و5 من العسكريين؛ برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وبموجبها يدخل السودان مرحلة الحكم المدني بعد نحو 30 عاما من حكم الرئيس السابق عمر حسن البشير، الذي أطيح به في نيسان (إبريل) الماضي، على وقع احتجاجات شعبية عمت البلاد، واستمرت أشهرا وأوقعت قتلى وجرحى. ومن أبرز بنود الوثيقة؛ منح الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية؛ لإرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات، كما تكلف الحكومة الانتقالية باعداد إصلاحات قضائية واقتصادية، ووضع أسس سياسية خارجية متوازنة، وغيرها من البنود التفصيلية.