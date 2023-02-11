“الكتاب العرب” يرفضون تهويد التراث للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين

عمان -الغد – في إطار اجتماعات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب المنعقد في القاهرة في الأسبوع الماضي، برئاسة الأمين العام للاتحاد علاء عبدالهادي، وبحضور رؤساء اتحادات وأسر وروابط 15 دولة عربية من بينها رابطة الكتاب الأردنيين برئاسة الشاعر أكرم الزعبي، أكد مجتمعون هوية فلسطين العربية ووقوفهم سدًا منيعًا في وجه التطبيع وأشكاله كافة، وإدانة الإرهاب الذي يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني، ومحاولة تهويد التراثين المادي وغير المادي للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا انحيازهم للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير للمواطن العربي عموما، وللكاتب والمبدع خصوصًا، وقد نشأ عن الاجتماع البدء بإطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد، لنشر كتب أعضاء الاتحادات إلكترونيا على الموقع، كما سيطلق انطولوجيات خاصة بالقصة القصيرة في كل بلد منذ بداياتها حتى الوقت الحاضر، لتصدر ككتب عن الاتحاد، كما اتفق على إعادة إحياء مجلة “الكاتب العربي” التي كانت تصدر سابقا عن الاتحاد.

وفي إطار العمل التنظيمي، اجتمعت اللجنة القانونية للاتحاد، والمشكّلة من رؤساء اتحادات مصر والسودان والأردن وليبيا وسورية وتونس والجزائر، لوضع تصور ولائحة تنفيذية للاتحاد، لإقرارها عند انعقاد المؤتمر العام للاتحاد في نهاية العام.

وعلى هامش الاجتماعات، وفي سياق التبادل الثقافي والمعرفي بين أعضاء الاتحادات والهيئات الدينية والثقافية والاجتماعية، جرت لقاءات بين أعضاء الاتحاد وفضيلة الإمام الأكبر للأزهر الشريف أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، واتفق على أن يوقع الأمين العام للاتحاد، مذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات، كما زار المجتمعون، المركز الثقافي القبطي برئاسة الأنبا إرميا، بحيث اطلعوا على الخدمات الثقافية والاجتماعية والإنسانية التي يقدمها المركز للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، والتقوا رئيس مكتبة الإسكندرية عضو مجلس الشيوخ المصري أحمد زايد، وبحثوا معه سبل التعاون بين مكتبة الإسكندرية واتحادات وروابط الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشاركت الأردن بصياغة البيان الثقافي الصادر عن الاجتماع الذي طالب الحكومات العربية بضرورة إيلاء الثقافة العناية اللازمة، وتطوير البنية الثقافية للمواطن العربي، والاهتمام بالترجمة العكسية، وإنشاء الأرشيف البصري للثقافة العربية، ودعم حرية الإبداع والمبدعين، والحفاظ على أهم ثابت من الثوابت العربية وهو الوقوف ضد أخطار التطبيع، والتأكيد على عروبة فلسطين وحق شعبها العربي في التحرير وتقرير المصير.

وفي نهاية الاجتماعات قام عبدالهادي بتكريم رؤساء اتحادات وروابط الدول العربية المشاركة لجهودهم في الارتقاء بثقافة عربية تواجه تحديات العولمة.

يذكر أن الزعبي شارك في الأمسية الشعرية التي أقيمت لرؤساء الاتحادات ولروابط الشعراء، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.