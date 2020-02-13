الكتة والقوقازي يتشبثان بالبقاء.. ومواجهة “المراكز” بين العربي والحسين

بلال الغلاييني

عمان– يتشبث فريقا الكتة والقوقازي بفرصة البقاء في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعهما عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في صالة الأميرة محمد بالزرقاء؛ حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتقدم نحو المنطفة الدافئة، فيما الخاسر سيودع “الكبار” في اتجاه مصاف دوري الدرجة الثانية.

فريق الكتة الذي يملك 4 نقاط، لديه أكثر من فرصة يتميز بها عن منافسه القوقازي، فالتعادل يكفيه للبقاء، أو الخسارة بفارق هدف وبنتيجة أكبر من تلك التي أسفرت عنها مباراة الذهاب والتي انتهت لمصلحته بفارق هدف واحد 22-21، وبعكس ذلك فإن الفوز أو الخسارة بفارق هدف، وبأقل من نتيجة لقاء الذهاب ستكون لمصلحة فريق القوقازي الذي يملك نقطتين من فوز وحيد سجله على فريق كفرنجة، والأخير ضمن البقاء بين الكبار بعد أن تقدم نحو المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بفضل الفوز المثير الذي سجله على حساب فريق الكتة في الجولة الماضية.

وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية في إربد، مواجهة “الجارين” العربي والحسين، وفيها يتطلع الفريقان أيضا لتحقيق الفوز؛ حيث يملك العربي 18 نقطة، وهو يأمل بالتقدم نحو مركز الوصافة في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الحاسمة التي ستحدد هوية بطل الدوري وتجمع بين فريقي السلط والأهلي وتقام غدا؛ حيث إن فوز أحدهما وفوز العربي يمنح الأخير المركز الثاني، فيما يسعى الحسين للتقدم نحو المركز الثالث بعد أن فقد المنافسة على المركزين الأول والثاني كونه يملك حاليا 15 نقطة، وخسارته اليوم تبعده نحو المركز الرابع، وبغض النظر عن نتائج بقية المواجهات.

وتختتم منافسات الدوري غدا من خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي السلط والأهلي وتبدأ عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب؛ حيث يكفي السلط التعادل للتتويج بطلا، كونه حقق الفوز في لقاء الذهاب وهو يملك 18 نقطة، فيما الأهلي الذي يملك الرصيد ذاته يتطلع لتحقيق الفوز ولا غيره لاستعادة اللقب.

ويذكر أن فريق عمان اعتبر هابطا الى مصاف دوري الدرجة الثانية، بعد اعتذاره عن عدم استكمال منافسات الدوري بعد الجولة الأولى.