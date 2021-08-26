الكتلة الهوائية الحارة تشتد من اليوم حتى الأحد

عمان– يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم الخميس، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسب الغبار.

وبحسب التقرير يستمر يوم غدٍ الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويحتمل خلال ساعات نهار الجمعة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول ما بعد العصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتكون السبت، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 21، وفي مرتفعات الشراة 34 – 19، وفي مناطق البادية 42 – 25، وفي مناطق السهول 39 – 26، وفي الاغوار الشمالية 43 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 30، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية. –(بترا)