الكتلة الهوائية الحارة.. ذروتها اليوم ودرجات الحرارة تقترب من حاجز الـ40

عمان – الغد- يبلغ تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ذروته، نهار اليوم ، حيث تصبح الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود عشر درجات مئوية، وفق موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون حارا في عموم المناطق، حيث تقترب العظمى من حاجز 40 مئوية في مدن المملكة، وشديد الحرارة بمناطق البحر الميت والأغوار، إذ تتجاوز العظمى حاجز 45 درجة مئوية.

وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة والغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية، فيما تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وحذر الموقع من التعرض المباشر لفترة طويلة تحت أشعة الشمس في فترات الذروة الممتدة من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر من إثارة الاتربة في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية.

أما ليلًا، فيستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد، بينما تظهر السحب المتوسطة والعالية على أرجاء مختلفة من المملكة، مع احتمالية لهطل زخات محلية خفيفة من المطر.

وتكون درجات الحرارة في عمان ما بين 37 و22، إربد: من39 الى22، جرش: من41 الى21، السلط: من 38 الى 25، عجلون: من39 الى22، الزرقاء: من 40 الى22، المفرق: من39 الى19، مادبا: من39 الى22، الكرك: من37 الى21، الطفيلة: من36 الى23، معان: من39 الى21، العقبة: من42 الى27، البحر الميت: من 46 الى 29.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهار غد ، بفعل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، حيث تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود ما بين 7 و8 درجات مئوية. ويكون الطقس حارا في عموم المناطق، حيث تكون درجات الحرارة في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات بمدن المملكة، وشديد الحرارة في البحر الميت والعقبة والاغوار حيث تقترب العظمى من حاجز 45 مئوية فيها.

وفيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.