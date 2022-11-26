الكتّاب الأردنيين تطلق جائزة يوسف بكار للدراسات الشرقية

أعلنت رابطة الكتاب الأردنيين عن إطلاق جائزة يوسف بكّار للدراسات المقارنة الشرقية – الشرقية للغات العربية، الفارسية والتركية، وهي الجائزة الأولى من نوعها في هذا المجال، وتأتي بالتشاركية مع الناقد الدكتور بكّار الذي تكفّل بقيمة الجائزة.

وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين رئيس مجلس أمناء الجائزة المحامي أكرم الزعبي، إن هذه الجائزة أضافت رصيدا مهما لرابطة الكتاب الأردنيين كونها الأولى من نوعها في هذا المجال.

وأضاف الزعبي، بحسب البيان، أن الجائزة تفتح الأبواب لتجاوز المحلية؛ فهي مفتوحة للباحثين الأردنيين والعرب وغيرهم من الجنسيات والقوميات الأخرى، تكريمًا لعلم من أعلام الأمة، وعلّامة أسهم في إضافة الكثير للمكتبة العربية الأدبية.

وعن موعد استقبال الطلبات، قال البيان إن التقدّم للجائزة يبدأ في الأول من شهر كانون الثاني للعام 2023 وينتهي في الثلاثين من نيسان للعام نفسه، بينما ستعلن النتائج في النصف الثاني من حزيران بعد انتهاء أعمال لجان التحكيم وإقرار الفائز.

ونقل البيان عن الدكتور بكار قوله إنّ هذه الجائزة ستكون دورية في كل عام، وإن تبرعه بقيمة الجائزة يأتي في سياق إيمانه بضرورة حثّ الباحثين على الإبداع والابتكار في إطار الإفادة من الاختلاف والتشابه بين الحضارات والإبداعات والقواسم المشتركة بينها.

ويضم مجلس أمناء الجائزة كلا من رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين رئيسا، ورئيس فرع الرابطة في إربد الشاعر أحمد شطناوي مقررا، وعضوية كل من الدكتور يوسف بكار، وعميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، والدكتور عبد الكريم جرادات، والدكتور حسان الزيوت.

–(بترا)