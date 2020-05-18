الكراتيه الأردنية تشارك في دورة تدريبية عربية عن بعد

عمان – اعلن اتحاد الكراتيه، مشاركته بدورة مدربي الكراتيه للقتال التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة غدا الثلاثاء بمشاركة مدربين من مختلف البلاد العربية.

وأشار أمين سر اتحاد الكراتيه عمار شموط، إلى أن الاتحاد وافق على المشاركة في هذه الدورة للمدربين العرب التي تجري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، من خلال تطبيق زووم، بسبب ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت شموط لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، إلى مشاركة 5 مدربين اردنيين في هذه الدورة المخصصة لفئة القتال، انطلاقا من حرص الاتحاد على تطوير مستويات مدربيه، إلى جانب التفاعل مع الانشطة الخارجية المختلفة.

وكشف امين سر الاتحاد، عن التوجه ايضا للمشاركة في دورة ينظمها الاتحاد العربي للكراتيه قريبا للاعبين الدوليين.