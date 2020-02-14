الكراتيه يستهل مشواره في الدوري العالمي اليوم

عمان – الغد – يفتتح المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الجمعة مشاركته في المحطة الثانية من سلسلة الدوري العالمي للعام 2020 والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية بمشاركة ما يقارب الـ 600 لاعب ولاعبة يمثلون 85 دولة.

وسيمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من اللاعبين : عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وحاتم الدويك (وزن تحت 75 كغم) ومحمود السجان (وزن تحت 84 كغم).

وسيشارك في منافسات يوم غد كل من اللاعبين ، عبدالله حماد وعبدالرحمن المصاطفة وحاتم الدويك فيما سيشارك اللاعب محمود السجان في منافسات يوم السبت.

وسيفتتح اللاعب “حماد” مشواره في دور الـ 32 حيث سيلتقي مع الفائز من نزال الكازاخستاني شيميركوف داولت والأوكراني فليبوفيتش.

من جانبه سيبدأ اللاعب “المصاطفة” منافسات وزنه من دور الـ 64 حيث سيلتقي مع التركي اوزير عمر فيما سيلتقي اللاعب حاتم الدويك مع الإسباني رودريغو في دور الـ 64.

وكان منتخبنا الوطني قد استعد للبطولة من خلال المعسكر الدولي الذي استقبله مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية خلال الأسبوعين الماضيين بمشاركة 12 منتخباً.