“الكراتيه” يقيم فحص ترقية وبدء المعسكر في تشيلي

عمان – الغد – يقيم اتحاد الكراتيه ضمن خطته السنوية للعام الحالي، فحص الترقية للاحزمة السوداء 1+2 دان للاعادة والمستجدين، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، حيث ينتهي التسجيل للفحص عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء في مقر الاتحاد مركز الأمير راشد لالعاب الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب.

الى ذلك، يقيم المنتخب الوطني للكراتيه لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 عاما في العاصمة التشيلية سانتياغو، معسكرا تدريبيا يسبق المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

ويتكون منتخب الناشئين من اللاعبين واللاعبات: إبراهيم شمعون ولين منصور وسعيد النجار ومحمد الجعفري، ويتكون منتخب الشباب من اللاعبين واللاعبات : زكي أبو قاعود ويزن الوهر وعفيف غيث وعبدالله حماد وحسن مصاروة ورهف علي، ويتكون منتخب تحت 21 عاما من اللاعبين واللاعبات: عمر النجار وسلطان فرحة وأسيل النعيمي. وكانت المنتخبات الوطنية قد كثفت من تحضيراتها خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني محمد ابراهيم وسيستكمل استعداداته في تشيلي قبيل بدء البطولة.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تسجيل مشاركة تاريخية في النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم، معتمدا على المواهب التي يمتلكها والتي أثبتت نفسها بحصولها على العديد من الميداليات على المستوى الآسيوي والدولي.