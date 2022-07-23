الكراتيه يكثف تحضيراته استعدادا للبطولة العربية

عمان – الغد- بدء المنتخب الوطني للكراتيه معسكره التدريبي في مصر استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام نهئاة الشهر الحالي، و لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.التي ستقام مدينة قونية التركية خلال الفترة من ٩ إلى ١٨ آب (أغسطس) المقبل.

وسيمثل المنتخب الوطني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي كل من، المدير الفني محمد ابراهيم ومساعده المدرب أحمد ابراهيم إلى جانب 7 لاعبين ولاعبات وهم : رهف علي (وزن تحت 61 كغم) وهدى جبر (وزن تحت 68 كغم) وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم) وابراهيم شمعون (وزن فوق ٨٤ كغم).

ويبحث المنتخب الوطني للكراتيه خلال مشاركته القادمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (قونية ٢٠٢١) إلى مواصلة انجازاته وتفوقه في البطولات التي يُشارك فيها والتأكيد على التطور الكبير الذي أصاب رياضة الكراتيه الأردنية في الفترة الأخيرة وذلك عبر تحقيق العديد من الإنجازات.

وتجدر الإشار هنا أن الكراتيه الأردنية لم تغب عن أي من النسخ الثلاث الماضية من دورات ألعاب التضامن الإسلامي وتمتلك في سجلها ميداليتين تحققتا في النسخة الماضية من الدورة والتي استضافتها العاصمة الأذرية باكو، وجاءت من خلال، ذهبية للاعب بشار النجار وبرونزية للاعبة حلا طريش.