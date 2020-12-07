“الكراتيه” يواصل تحضيراته لبطولة الأردن الدولية المفتوحة بالكاتا

محمد عمّار

عمان – يواصل اتحاد الكراتيه تحضيراته لتنشيط اللعبة، من خلال إقامة بطولة الأردن الدولية المفتوحة بالكاتا، خلال الفترة من 27-30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي؛ حيث وجه الاتحاد رقاع الدعوة للعديد من الدول للمشاركة في البطولة التي ستقام عبر وسائل الاتصال المرئي (عن بُعد)، ويسعى الاتحاد لتنشيط لاعبي المنتخب الوطني، في ظل توقف كل أنشطة الكراتيه في مختلف أنحاء العالم بسبب فيروس “كورونا”.

وستكون رسوم المشاركة رمزية؛ حيث ينتظر أن تكون البطولة بمثابة تنشيط للاتحادات التي توقفت مسيرتها التدريبية لعدم إقامة البطولات العام الحالي، كما يسعى الاتحاد لإعادة البرنامج التدريبي للمنتخب، تمهيدا للمشاركة في البطولة وتحقيق الميداليات، وستخضع البطولة لتنظيم من قبل الشريك الاستراتيجي للاتحاد والمتمثل في شركة يوفيتكس.

شراكة فاعلة

وكان اتحاد الكراتيه قد أبرم اتفاقا مع شركة يوفيتكس؛ حيث إن تطبيق يوفنتكس يعنى بإدارة البطولات ورفع مستوى كفاءة التسجيل والقرعة واستخراج النتائج وتوثيقها بدرجة عالية جدا، إضافة الى مميزات كثيرة أخرى، منها دورات التحكيم والتدريب، وبيع التذاكر، التسجيل ودفع الرسوم، احتساب النقاط وإجراء قرعة البطولات بمواصفات عالمية ووفق نظام محدد؛ حيث ستكون بطولة الكاتا الدولية بمثابة الانطلاقة المشتركة بين الاتحاد والشركة، وستتولى الشركة استقبال الأعداد المشاركة وعدد الدول، وبعد انتهاء من فترة التسجيل، ستقوم بإجراء القرعة وفق نظام عالي الدقة وبمصداقية متناهية.

دورات تدريبية

ومن المقرر أن يقيم الاتحاد خلال الفترة 13-17 كانون الأول (ديسمبر) الحالي 3 دورات تدريبية متخصصة لحملة الأحزمة السوداء، وبإشراف لجنة المدربين، ستكون متخصصة بالكاتا والقتال، وذلك لتسليط الضوء على آخر أساليب اللعب ومستجداتها على الساحة العالمية.

فحص الأحزمة

وضمن خطة الاتحاد الجديد للعام الحالي، فإن الاتحاد وضع في الاستراتيجية إقامة فحص الأحزمة السوداء 1 و2 دان يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

معكسر داخلي

وبهدف تحضير المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي داخلي لمدة أسبوعين في مركز الإعداد الأولمبي، سيخضع المنتخب لتدريبات مكثفة، لوجود أجندة زاخرة في العام المقبل، والتي تتضمن المشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين والرجال وتحت 21 سنة المقررة في الكويت في شهر آذار (مارس) المقبل، والتي تعد أولى محطات التأهل الى أولمبياد طوكيو؛ حيث لم يتم بعد تحديد الموعد الرسمي من قبل الاتحاد الدولي لحين استقرار الوضع الوبائي عالميا، الى جانب المشاركة في بطولة العالم للرجال والسيدات والتي ستقام في دبي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل.

كما سيشارك المنتخب في المحطة التأهيلية الثانية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في شهر حزيران (يونيو) المقبل، فيما ستكون أكثر المشاركات أهمية، من خلال التحضير الأمثل للمحطة التأهيلية الأخيرة نحو الأولمبياد، من خلال المشاركة في بطولة اليابان والتي ستجرى قبل الأولمبياد؛ حيث سيتضح عقبها أسماء اللاعبين المتأهلين الى الأولمبياد، إضافة الى العديد من المشاركات في بطولات “البريمرليغ”، التي ستكون باكورتها مطلع العام المقبل في مدينة الرباط المغربية، وستتواصل شهريا، وتهدف لتحسين ترتيب لاعبي المنتخب عالميا، لتسهيل المهمة في قرعة البطولات التي سيشاركون فيها، إضافة الى الميزات الأخرى من خلال الحصول على مزيد من النقاط، لتحسين التصنيفات للمشاركات والاستحقاقات العربية والإقليمية والدولية المقبلة.

بطولة الجامعات

من المقرر أن يشرف الاتحاد على تنظيم بطولة الاتحاد الرياضي الجامعي في الكاتا، يومي 24 و25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي؛ حيث ستكون البطولة عبر الاتصال المرئي (ZOOM)، وينتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة تسلم طلبات المشاركة بالبطولة من قبل الجامعات، وإجراء القرعة.

تشكيلة الاتحاد

وكانت اللجنة الأولمبية قد شكلت لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكراتيه برئاسة أحمد الداود، وتضم مازن القطب نائبا أولا للرئيس، منار شعث نائبا ثانيا وناطقا إعلاميا، هشام جبر أمينا للسر، زيد الزيتاوي أمينا للصندوق، وعضوية رغد الفاعوري وأحمد العبداللات.