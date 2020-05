الكرة الفرنسية تنهي موسمها بتتويج سان جرمان – فيديو

باريس – أطلقت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الصافرة النهائية لمسابقاتها بإعلانها الخميس اتباع أوامر الحكومة وتفعيل التوقيف النهائي لموسم الدرجة الأولى بسبب فيروس كورونا المستجد، معتمدة ترتيبا تُوج من خلاله باريس سان جرمان باللقب وحرم ليون من التأهل الى المسابقات القارية، وهبوط تولوز الى الدرجة الثانية.

🔝🏆⚡@PSG_English are the official Champions of France 2⃣0⃣2⃣0⃣!

🔴🔵 #CHAMPI9NSATHOMEpic.twitter.com/3WyoiW6GCx

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 30, 2020