“الكرة” يؤجل الاجتماع مع أندية المحترفين للأسبوع المقبل

خالد الخطاطبة

عمان – أعلن اتحاد كرة القدم، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا أمس، حتى الأسبوع المقبل.

وأكدت أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، ان ظروفا معينة تسببت في تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الكروي، خاصة فيما يتعلق بمصير الموسم الكروي 2020.

وأشارت نصار لـ “الغد”، ان عدة مواضع كان يفترض ان يتم مناقشتها خلال اجتماع أمس، قبل إعلان التأجيل لظروف مستجدة.

كما كان يفترض ان يتبع اجتماع مجلس إدارة اتحاد، اجتماع ثان للاتحاد مع رؤساء أندية المحترفين، قبل أن يتم تأجيله أيضا.

وأكد رؤساء أندية المحترفين في ردهم على استفسارات “الغد”، انهم تلقوا اتصالات، تبلغهم بتأجيل اجتماعهم مع الاتحاد حتى الأسبوع المقبل.