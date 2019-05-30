“الكرة” يؤكد انطلاق الموسم في شباط وفتح القيد مطلع كانون الأول

عمان- الغد- عقدت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، اجتماعا أول من أمس، على هامش الإفطار الذي أقامته اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين للاتحادات الرياضية، في فندق كيمبينسكي.

وصادقت الهيئة التنفيذية للاتحاد بحضور الأعضاء كافة، على محضر الاجتماع السابق، وجدول أعمال اجتماع اليوم، قبل أن تطلع على توصيات اللجنة الطبية والنسوية؛ حيث اعتمدت تسجيل المعالجين في الدرجات كافة للفرق الأولى والفئات العمرية، ضمن مبادرة “قصي”، ابتداء من موسم 2020.

كما وافقت الهيئة على إقامة ورشة طبية للإسعافات الأولية لمدربي مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات، بإشراف اتحاد الطب الرياضي، الى جانب اعتماد فحص “صدا القلب” كجزء من الفحص الطبي الأساسي للاعبي الأندية المحترفة قبل بداية كل موسم، مرورا باعتماد عدد من التوصيات الأخرى للجنة الطبية والنسوية.

واطلعت الهيئة التنفيذية على محضر اجتماع الاتحاد مع أندية المحترفين والذي عقد الأسبوع الماضي؛ حيث أكدت الهيئة قرارها السابق بانطلاق الموسم الجديد في شباط (فبراير) المقبل، الى جانب انتهاء الموسم الحالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفتح باب القيد مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل ولمدة 12 أسبوعا، على أن تكون فترة القيد الثانية بين مرحلتي الذهاب والإياب في الموسم المقبل ولمدة أربعة أسابيع.

وفي المقابل، أكدت الهيئة بدء تطبيق نظام الترخيص الجديد للأندية قبل انطلاق الموسم المقبل، بعد أن تسلمت الأندية مسودة النظام، بانتظار مناقشته واعتماده بصيغته النهائية.

واطلعت الهيئة التنفيذية على الدعم المقدم من الاتحاد الدولي “الفيفا” ضمن مشروع (FIFA FORWARD PROGRAMME)، الى جانب دعم الاتحاد الآسيوي؛ حيث تم الاتفاق على توجيه الدعم لإنشاء “مركز إعداد المنتخبات الوطنية” وما تضمنه من مرافق أساسية لإقامة المنتخبات الوطنية خلال فترة الإعداد والمعسكرات والبطولات التي يستضيفها الاتحاد، الى جانب توجيه الدعم نحو مشاريع البنية التحتية ويتقدمها إنشاء البوابات الإلكترونية في الاستادات، بحسب شروط الحصول على الدعم من الاتحادين الدولي والقاري.

وناقش المجلس خطة التطوير والتعديل للاتحاد، على ضوء الملاحظات التي خرج بها الاتحاد خلال المواسم السابقة؛ حيث جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تهدف الى حل جميع الملاحظات، والارتقاء بمنظومة العمل قبل بدء الموسم الجديد.

واطلعت الهيئة التنفيذية على كتاب الاتحاد العربي المتعلق بدعوة الفيصلي والوحدات للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، ليتقرر مخاطبة الأندية المعنية لاستمزاج رأيها بالمشاركة، بما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الأردني لكرة القدم المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع، اطلعت الهيئة التنفيذية على الوضع المالي لنادي الجزيرة فيما يتعلق بحساباته ومستحقاته لدى الاتحاد، وناقشت إجمالي المبالغ المستحقة والعالقة.