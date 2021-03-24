“الكرة” يبث مباراة “النشامى” ولبنان بعد تعذّر نقلها تلفزيونيا

عمان – الغد – أعلن اتحاد كرة القدم، عن بث المباراة الودية التي ستجمع عند الساعة 3:45 من مساء اليوم، بين المنتخب الوطني الأول “النشامى” مع نظيره المنتخب اللبناني على ستاد مكتوم بن راشد في الإمارات، عبر قناته الخاصة على اليوتيوب.

وكان من المقرر أن يتم بث اللقاء تلفزيونيا عبر شاشة القناة الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة mtv اللبنانية، قبل أن يتم الإعتذار عن البث التلفزيوني ومنحهم الشارة، بسبب إعلان ديوان حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

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