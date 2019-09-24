“الكرة” يبحث تعزيز سبل التعاون والدعم مع نظيره القطري

عمان – الغد– التقى وفد الاتحاد الأردني لكرة القدم، ممثلا بعضو الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة الطبية يوسف الصقور، إلى جانب الأمين العام سيزار صوبر، ومدرب المنتخب الوطني فيتال بوركلمانز، الأمين العام للاتحاد القطري منصور الانصاري، لتعزيز سبل التعاون والدعم بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى الدوحة، حيث قدم الاتحاد الأردني شكره الى نظيره القطري، على دعمه للمنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية، من خلال استضافة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمختلف المنتخبات، إلى جانب الاشراف على علاج وتأهيل اللاعبين الأردنيين في مركز اسبيتار الطبي، تجسيدا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام الماضي.

وأكد صوبر ان الاتحاد القطري شدد خلال لقائه مع الوفد الأردني، على أهمية استمرار اتفاقية التعاون، والتي عمل الاتحاد بموجبها على اقامة عدد من المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخبات الوطنية في الدوحة، إلى جانب ارسال العديد من اللاعبين الأردنيين الى مركز اسبيتار الطبي، بتنسيب مباشر من الاتحاد الأردني، للاشراف على علاجهم وتأهيلهم، وضمان عودتهم إلى الملاعب في اقرب وقت ممكن.

وأضاف: ابدى الاتحاد القطري تعاونا كبيرا، بتسخير كافة منشآته وكوادره المتخصصة، لدعم المنتخبات الوطنية، من خلال استضافة المعسكرات، وعلاج اللاعبين في مركز اسبيتار، أو ارسال الكفاءات الطبية للأردن، لمرافقة المنتخبات في الاستحقاقات الرسمية.

في المقابل، قدم فيتال رؤيته بشأن اقامة معسكرات تدريبية في قطر مستقبلا، بحسب أوقات التجمع للمنتخب الوطني واستحقاقاته الرسمية.

في ذات الاتجاه، زار وفد الاتحاد الأردني مستشفى اسبيتار، حيث التقى بالقائمين على الصرح الطبي الرياضي الاكثر تطورا على مستوى المنطقة، كما اجرى جولة ميدانية للاطلاع على مختلف مرافق وتجهيزات المركز.

واستمع الوفد الى شرح مستفيض بشأن القدرات الطبية العالية للمركز، الى جانب اجراءات الكشف على اللاعبين وتأهيلهم عبر احدث الاجهزة الطبية والتدخلات الجراحية -بحسب الحالة-، وبرامج الاستشفاء، باشراف كفاءات عالمية بارزة في هذا المجال.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمستشفى اسبيتار الدكتور عبد العزيز الكواري اجراءات استقبال اللاعبين الأردنيين في المركز والاشراف على تأهيلهم، من خلال الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأردني ونظيره القطري، مشيدا بالكوادر والكفاءات الأردنية التي تعمل في اسبيتار بالدوحة، لافتا في الوقت ذاته حرصه على استمرار استقبال لاعبي المنتخبات الوطنية. كما قدم د.الكواري درعا تذكاريا من المستشفى للاتحاد الأردني، تقديرا لاهمية تواصل التعاون المشترك بين الجانبين.

واطمأن الوفد خلال زيارته، على البرنامج التأهيلي للاعبي المنتخب الاولمبي يوسف ابو جلبوش وعبدالله الفاخوري، في مركز اسبيتار، بعد ان قام الاتحاد مؤخرا بارسالهم للعلاج في الدوحة.

يذكر أن سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، وقع في آذار (مارس) من العام الماضي 2018، اتفاقية مع الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، تتضمن التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وارتكزت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين، في شؤون التنظيم والادارة، التسويق، المنشآت الرياضية وتطوير المدربين واللاعبين.

كما اشتملت الاتفاقية على تعزيز اطار التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، واقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات في أكاديمية اسباير، إلى جانب الاستفادة من المرافق التابعة لمستشفى اسبيتار لرعاية وعلاج لاعبي المنتخبات الوطنية طبيا، واجراء الفحوصات قبل المشاركة في المباريات، بالإضافة لاقامة مختلف الدورات المتخصصة في كرة القدم.