“الكرة” يتحدث بشأن عدد المحترفين.. تهان لبنانية كويتية لـ أبو زمع.. علوان يطلب تحسين عقده

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“الكرة” يستمزج رأي الأندية بشأن المحترف الأجنبي

أكد اتحاد كرة القدم، أنه لم يحسم حتى الآن عدد المحترفين الأجانب الذين يمكنهم اللعب في الفريق خلال منافسات دوري المحترفين للموسم المقبل.

وبين اتحاد الكرة أن الحديث عن استمرار العمل بالسماح لكل ناد بالتعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب كما هو حاصل الآن، أو حصر العدد بمحترف واحد، هو رهن المناقشة ولم يتم حسم هذا الأمر حتى اللحظة.

وأكد اتحاد الكرة أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات واستمزاجا للرأي مع أندية المحترفين، لاتخاذ القرار الذي يخدم الأندية والكرة الأردنية، لافتا إلى أن البت في هذا الموضوع، سيكون قبل فترة كافية من انطلاق الموسم الكروي المقبل المتوقع انطلاقه خلال شهر آذار (مارس) المقبل.

تهنئة لبنانية كويتية لـ أبو زمع

تلقى المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله ابو زمع، مباركات من لبنان والكويت، بمناسبة فوز فريقه الوحدات بلقب دوري المحترفين للموسم 2020.

التهاني جاءت من رياضيين لبنانيين وكويتيين، في ظل علاقتهم الجيدة بـ أبو زمع، الذي سبق وأن اشرف على تدريب فريق الأنصار في لبنان، وفريق الكويت في الكويت.

وقام عدد من أصدقاء أبو زمع في لبنان والكويت، بتهنئة المدرب الأردني عبر “فيسبوك” من خلال منشورات تهنئة بلقب الدوري، كما تلقى أبو زمع اتصالات من الرياضيين من لبنان والكويت لتهنئته بالفوز، متمنين له التوفيق في رحلته المقبلة بدوري أبطال آسيا.

وأشاد المهنئون من الدولتين الشقيقتين بقدرات أبو زمع التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا اللقب، مؤكدين استحقاق الوحدات الفوز بالبطولة في ظل ما يمتلكه من لاعبين مميزين.

علوان يطالب الجزيرة بتحسين عقده

طالب لاعب فريق الجزيرة علي علوان، النادي بالعمل على تحسين قيمة عقده، لاقناعه بمواصلة اللعب مع الفريق في السنوات المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي بعد عامين.

علوان الذي برز بشكل لافت في الموسم الحالي، واعتبر من أبرز مهاجمي الدوري، والذي يتمتع بدماثة الخلق وحسن التعامل مع زملائه، أكد حبه للقلعة الحمراء، ولكنه بنفس الوقت بات لاعبا محترفا يحتاج لتحسين وضعه المادي من خلال تحسين عقده، خاصة وأن عددا كبيرا من الأندية فاتحته للانتقال إليها في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من علوان، أن البعض المح لعلوان بامكانية فسخ عقده مع الجزيرة، من خلال تقديم شكوى بسبب تأخر مستحقاته، وهو الأمر الذي لا يرغب به علوان المنتمي لفريقه، ولكنه بنفس الوقت يتمنى من الإدارة المبادرة لتحسين عقده، أو اتاحة المجال أمامه للبحث عن فرصة لعب جديدة تساعده في تحسين دخله المادي.

يشار إلى أن علوان الذي تم اختياره لتشكيلة المنتخب الوطني الأخيرة، بات تحت أنظار أكثر من ناد محلي طالب بالتعاقد معه في الموسم الجديد.

مرضي مرشح للعب في الدوري العُماني

بات نجم فريق الجزيرة لكرة القدم علي علوان، مرشحا للعب في الدوري العُماني لكرة القدم لحوالي 3 أشهر، وذلك بعد ختام منافسات الدوري المحلي للمحترفين يوم 15 الشهر الحالي.

وأكد مصدر في نادي الجزيرة في تصريح لـ”الغد” أن مرضي مرشح للعب في الدوري العُماني، ولكن دون إجراءات رسمية، بانتظار انتهاء الموسم الكروي الحالي في الأردن الأسبوع المقبل، تمهيدا للبدء في إجراءات رسمية، في حال لم يطرأ أي تغيير أو مستجدات.

ويسعى مرضي في الموسم المقبل، للبحث عن فرصة احتراف خارجية، في حال تلقى عرضا مرضيا، أو الاستمرار مع الجزيرة.

ويعتبر محمود مرضي حاليا أحد ابرز نجوم الدوري الحالي، من خلال تألقه مع الجزيرة سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعتها.

الواعد القرامشة يوقع للحسين إربد

وقع لاعب فرق الفئات في نادي الحسين اربد مهند القرامشة، على عقد احترافي في النادي لمدة 4 سنوات.

وشهد مقر النادي أول من أمس توقيع اللاعب رسميا، بحضور رئيس النادي صهيب الخصاونة.

وجاءت هذه الخطوة، بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب الواعد خلال مباريات الفريق الأخيرة، خاصة عندما برز بشكل لافت في مباراة الحسين إربد مع الرمثا.

ويتوقع أن يقوم الحسين إربد خلال الأيام القليلة المقبلة، بتمديد عقد لاعب في الفريق الأول، في ظل انتهاء عقده رسميا بنهاية الموسم الكروي الحالي.

غطاشة يستعد لرحلة احتراف في أحد

يستعد لاعب فريق معان لكرة القدم فارس غطاشة، لبدء رحلة احتراف في فريق أحد السعودي أحد أندية الدرجة الأولى.

وتلقى غطاشة العرض الاحترافي قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام الصريح، حيث تم مفاتحة الجهاز الفني الذي وعد بالموافقة على السماح للاعب بالاحتراف في حال الفوز على الصريح، وهو ما تحقق أول من أمس.

وحصل غطاشة على تأشيرة دخول الأراضي السعودية، كما قام بحجز تذكرة سفر للمغادرة إلى السعودية يوم السبت المقبل.

نادي اليرموك الذي يرتبط معه غطاشة بعد إنهاء موسمه الكروي الحالي مع معان، منح اللاعب مخالصة أول من أمس، سامحا له بالاحتراف، كما أعطى الجهاز الفني لفريق معان غطاشة الموافقة على الاحتراف، دون اكمال المباراتين الأخيرتين مع الفريق بدوري المحترفين، بانتظار موافقة إدارة معان التي سبق وأن أكدت عدم وقوفها في وجه اللاعب.

وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط له، فإن اللاعب ووكيل أعماله سيغادرون عمان يوم السبت، للالتحاق بفريق أحد السعودي.

الوحدات يجتمع اليوم لرسم الخطة الآسيوية

يعقد الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة عبدالله أبو زمع، ومدير نشاط الكرة زياد شلباية اليوم الخميس اجتماعا، لرسم خطة التحضير والاعداد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف شلباية في تصريح لـ”الغد” أن الاجتماع سيهدف للتباحث في رسم خطة التحضيرات، من معسكرات وتدريبات ولاعبين وغيرها من التفاصيل، تمهيدا لرفع الخطة للإدارة للبت فيها.

وجدد شلباية تأكيده على أن فريق الوحدات عاقد العزم على تمثيل مشرف للوطن في البطولة الآسيوية المقبلة.

“الكرة” يطالب بتفعيل الجانب التسويقي

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، عن توجه الاتحاد لحث الأندية على تفعيل الجانب التسويقي في الموسم المقبل، لمجابهة الاوضاع المالية الصعبة المتوقعة، في ظل تراجع مخصصات الاتحاد من الحكومة، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا سواء للاتحاد أو الأندية.

وبين الاتحاد أن المرحلة المقبلة، تتطلب جدية أكثر للأندية للبحث عن موارد مالية، تساعدها على الايفاء بالتزاماتها تجاه فرقها ولاعبيها، وتجنب شكاوى وعقوبات قد تفاقم من وضع الأندية.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل البحث عن مساندة الأندية ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن ذلك ليس كافيا، ويتطلب من الأندية جدية أكثر في التسويق والبحث عن موارد مالية جديدة، خوفا من الوقوع في المحظور.

إلى ذلك، كشف اتحاد الكرة عن مواصلة متابعة قضيته ضد شركة المناصير الراعي الرسمي للاتحاد في السنوات الماضية، وذلك للمطالبة بمستحقات مالية للاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء، دون البت فيها حتى الآن.

العربي يزود اتحاد الكرة بتفاصيل ما جرى

قام الناطق الإعلامي باسم النادي العربي خالد ابو زيد، بتزويد اتحاد الكرة بالأحداث التي جرت عقب نهاية مباراة فريق العربي مع فريق الطرة التي جرت أول من أمس على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، وانتهت بالتعادل 1-1.

واجرى العربي اتصالا مع نائب أمين عام اتحاد الكرة فليح الدعجة، لوضع الاتحاد بصورة تفاصيل ما جرى، حيث لفت العربي إلى تعرض عدد من لاعبيه لتهجم من قبل البعض في نادي الطرة، مع خروج الجهاز الفني بحراسة أمنية.

وطلب العربي من الاتحاد النظر بتقرير مراقب المباراة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع ضرورة تعزيز التواجد الأمني في المباريات.

يشار إلى أن إدارة نادي الطرة، اجرت اتصالا مع العربي بعد المباراة، لتهدئة الأوضاع، والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط الناديين وجماهيرهما، وهو ما قابله العربي بالترحاب والتأكيد على متانة العلاقة بين الناديين.

غازي يطالب لجنة الاستئناف بالبت بقضيته

طالب المدير الفني السابق لفريق نادي النصر للسيدات لكرة القدم ايهاب غازي، لجنة الاستئناف، بالبت في استئنافه المقدم منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكانت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، فرضت عقوبة على غازي بايقافه سنة ميلادية، وتغريمه 3 آلاف دينار.

وأبدى غازي في تصريح لـ”الغد” اسفه لتأخر البت في قضيته، الأمر الذي أثر على حياته الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المادية، متمنيا على لجنة الاستئناف اصدار قراراتها في أقرب وقت، بدلا من الانتظار.

فحوصات طبية لعبدالحليم

ينتظر أن يكون نجم فريق الجزيرة لكرة القدم أحمد عبدالحليم، قد خضع لصورة أشعة وفحوصات طبية، لتشخيص الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أول من أمس أمام فريق الوحدات، واستدعت مغادرته للملعب.

ويسعى اللاعب وناديه، للاطمئنان على طبيعة الإصابة، لمعرفة إمكانية عودة اللاعب في المباراتين الأخيرتين في الدوري، أو الحاجة لمزيد من الراحة.

مساع لبناء كتلة تشارك بانتخابات الفيصلي

عقدت مجموعة من أعضاء الهيئة العامة في النادي الفيصلي، اجتماعا أول من أمس، لبحث أوضاع النادي المقبل على انتخابات إدارية خلال الشهر المقبل.

المجتمعون أكدوا أن المشاورات بينهم تركزت حول إمكانية تشكيل كتلة برئاسة احد الاشخاص، لخوض انتخابات النادي، والمنافسة على مركز الرئاسة والعضوية العامة. المجتمعون كشفوا خلال أحاديثهم عن صعوبة الموضوع، ولكنهم يسعون للمشاركة في الانتخابات أملا في احداث تغيير.

اسماعيل يشارك في دورة المحاضرين الآسيويين

بدأ المدرب الأردني العامل في فرق الفئات السنة في نادي الشيحانية القطري ماهر اسماعيل، مشاركته في دورة المحاضرين الآسيويين، التي افتتحت في النادي العربي القطري، باشراف المحاضر أحمد عمر، ويشارك في هذه الدورة 24 مشاركا من المدربين العرب العاملين في قطر.

ويسعى ماهر لتطوير نفسه تدريجيا، من خلال المشاركة في ورشات العمل والدورات التدريبية، بحثا عن التقدم في عالم التدريب.

هجوم على مدرب معان بعد مباراة الصريح

تعرض المدير الفني لفريق معان لكرة القدم عبدالله القططي، لهجوم لفظي من قبل أحد محبي ومشجعي الفريق، دون أن يتحول الأمر لعراك، بعد تدخل المتواجدين في الملعب.

وبدأت القصة في ملعب الحسن بإربد، وعقب نهاية مباراة معان مع الصريح التي فاز بها معان بنتيجة 3-0، حيث قام أحد مشجعي النادي ممن يسمح لهم بالتواجد في الملعب، بتوجيه انتقادات لاذعة للقططي، بسبب عدم اشراكه أحد اللاعبين الذي يرى المشجع أن الوقت حان لاشراكه في المباريات.

الهجوم اللفظي لم يتطور لعراك، بسبب تدخل المتواجدين في الجهاز الإداري وعدد من اللاعبين، خاصة وأن القططي تمتع بالهدوء وضبط النفس.

التعمري ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب

اختار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 20 لاعبا من ضمنهم موسى التعمري، للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في العام 2020.

ويقوم الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي، بإطلاق جوائز خيارات الجمهور للعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، بحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60 % من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 الحالي.

وتبدأ هذه السلسلة من خلال استفتاء أفضل لاعب شاب، حيث تم اختيار 20 لاعباً بعد مطالعة جميع مسابقات العام 2020، من ضمنهم التعمري الذي برز بشكل لافت مع المنتخب ونادي ابويل القبرصي، قبل الانتقال للاحتراف في فريق أود هفيرلي لوفين البلجيكي.

وعلى عكس الاستفتاءات الأخرى في الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن نتائج جوائز خيارات الجمهور للعام 2020 ستبقى سرية حتى يوم 24 كانون الثاني (يناير) الحالي، عندما يتم الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات.

كواليس النجوم

• اللاعب المقاتل في فريق الوحدات محمد الدميري، ينتظر أن يقوم اليوم الخميس بزيارة الطبيب، للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في الوجه، خلال مباراة فريقه أمام معان بالدوري.. الدميري أصر على المشاركة في مباريات فريقه، رغم الإصابة القوية التي خلفت له كسورا في الوجه.

• موضوع حظوظ المنتخب الوطني لكرة القدم، في التأهل لمونديال قطر 2022، سيلعب دورا في فرض روزنامة الموسم الكروي المقبل.. خروج المنتخب من التصفيات أو تأهله واستمراره في المنافسة، سيلعب دورا في تحديد مواعيد البطولات واستمرار المنافسات أو توقفها في بعض المراحل.

• لاعبو فريق معان لكرة القدم، استحقوا مكافآت مالية، بعد فوزهم الكبير على فريق الصريح بنتيجة 3-0، وضمان الثبات بدوري المحترفين لكرة القدم.. فريق معان نجح في تحقيق هدف الثبات، على أمل إعادة ترتيب أوراق الفريق بشكل أفضل في الموسم الكروي المقبل.

• العربي ينتظر أن يتسلم في الأيام القليلة المقبلة، دفعة من الفيصلي مقابل انتقال اللاعب محمد العكش.. العربي ينتظر دفعات من الفيصلي في ظل انتقال أكثر من لاعب لصفوف “الأزرق”.

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم بهاء فيصل، قاد فريقه لتحقيق فوز صعب على فريق البدع بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت أول من أمس، في اطار منافسات دوري الدرجة الثانية في قطر.. بهاء سجل هدف الفوز بأسلوب رائع، وبتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تناقش فيما بينها، مسألة الدخول في مفاوضات مع المدرب السوري نزار محروس، للإشراف على تدريب الفريق في الموسم الكروي المقبل.

• عدد كبير من لاعبي فريق الجزيرة، تلقوا عروضا من أندية محلية اخرى في دوري المحترفين لكرة القدم في ظل تألقهم بشكل لافت…3 أندية محلية من العاصمة وخارجها ركزت على لاعبي الجزيرة في الفترة الماضية من خلال مفاوضات بطرق مختلفة… أحد أندية المحترفين ركز على استقطاب النجمين نور الدين الروابدة وعبدالله العطار.

• إدارات في أندية المحترفين، تعرضت في اليومين الماضيين لضغط كبير من اللاعبين للحصول على جزء من مستحقاتهم المالية.. ضغط اللاعبين للحصول على مستحقاتهم، جاء بعد علمهم بتسلم الأندية للدفعة الأخيرة من المستحقات القادمة من التلفزيون الأردني.. اللاعبون يسعون للحصول على ما يمكن تحصيله قبل انتهاء الدوري، استعدادا للتفرغ لتقديم شكاوى في المرحلة المقبلة وبعد انتهاء الموسم وفق ما صرح به عدد من النجوم.

• مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين، كشف عن مخاوفه من غياب الرغبة عند اللاعبين في بذل مجهود جيد في المباراتين المقبلتين، بسبب شعور اللاعبين بالملل، واستعجالهم رحيل الموسم.

• وكيل أعمال لاعبين، عرض على مدرب أردني، الإشراف على تدريب فريق البكيرية أحد أندية الدرجة الأولى السعودي… المدرب رفض العرض، بسبب ارتباطه بالنادي وبعمل رياضي آخر.